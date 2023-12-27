Yeni Şafak: Швеция сняла эмбарго на поставки оборонной промышленности Турции
- РИА Новости
Об этом пишет газета Yeni Şafak.
«Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», — говорится в материале.
Комиссия по международным делам парламента Турции ранее одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.
Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал преступлением одобрение протокола о членстве Швеции в НАТО.