Yeni Şafak: Швеция сняла эмбарго на поставки оборонной промышленности Турции

Швеция сняла эмбарго на экспорт товаров, предназначающихся для турецких оборонных предприятий.

Об этом пишет газета Yeni Şafak.

«Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», — говорится в материале.

Комиссия по международным делам парламента Турции ранее одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал преступлением одобрение протокола о членстве Швеции в НАТО.