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Yeni Şafak: Швеция сняла эмбарго на поставки оборонной промышленности Турции

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Швеция сняла эмбарго на экспорт товаров, предназначающихся для турецких оборонных предприятий.
Yeni Şafak: Швеция сняла эмбарго на поставки оборонной промышленности Турции
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Yeni Şafak.

«Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», — говорится в материале.

Комиссия по международным делам парламента Турции ранее одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал преступлением одобрение протокола о членстве Швеции в НАТО.

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