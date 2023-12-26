Глава турецкой партии назвал преступлением одобрение членства Швеции в НАТО

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек считает преступлением одобрение протокола о членстве Швеции в НАТО — такое решение 26 декабря приняла комиссия по иностранным делам парламента Турции.

«Это большая ошибка, преступление против будущего Турции, эффект от которого мы увидим в ближайшее время», — сказал политик в видеообращении в X (бывший Twitter).

Перинчек назвал НАТО ответственным за поддержку РПК, которая признана террористической в Турции. Он также возложил на альянс вину за попытку переворота в стране.

«Я обращаюсь к парламенту Турции, категорически отвергните протокол, вы — депутаты парламента Турции, а не НАТО», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Комиссия по международным делам парламента страны одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.