TRT: турецкая комиссия по международным делам одобрила членство Швеции в НАТО
Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Об этом сообщает TRT Haber.
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Теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.
15 декабря президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос скорейшего вступления Швеции в НАТО.
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