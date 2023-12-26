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TRT: турецкая комиссия по международным делам одобрила членство Швеции в НАТО

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Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Об этом сообщает TRT Haber.
TRT: турецкая комиссия по международным делам одобрила членство Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.

15 декабря президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос скорейшего вступления Швеции в НАТО.

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