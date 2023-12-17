Путин заявил, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

«У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин также назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.

При этом комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.