Путин назвал полной чушью слова Байдена о планах России напасть на НАТО
- РИА Новости
«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России.
При этом комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.