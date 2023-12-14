Представитель НАТО заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России

Информации, подтверждающей намеренные удары Россией по территории НАТО, нет. Об этом заявил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

О якобы ударах ВС России по объектам портовой инфраструктуры вблизи украинско-румынской границы ранее заявили в Минобороны Румынии. Сообщалось, что военные нашли воронку в месте падения беспилотника, который, как утверждается, мог принадлежать России.

Комментируя эту информацию в социальной сети X (экс-Twitter), Уайт заявил, что какой-либо подтверждающей это утверждение информации нет.

«НАТО не имеет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против стран НАТО», — написал представитель альянса.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет считать вылеты F-16 из Польши и Румынии участием в конфликте.