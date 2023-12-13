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Гаврилов: Россия будет считать вылеты F-16 из Польши и Румынии участием в конфликте

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Если самолёты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием данных стран в конфликте. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов: Россия будет считать вылеты F-16 из Польши и Румынии участием в конфликте
  • Gettyimages.ru

В ходе выступления на пленарном заседании форума ОБСЕ он отметил, что уже появляются предложения в условиях значительного разрушения аэродромов на Украине осуществлять самолётовылеты передаваемых ВСУ F-16 с авиабаз, расположенных в Польше, Румынии и Словакии.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — цитирует его РИА Новости

Также он заявил, что Вашингтон и их сателлиты продолжают генерировать угрозы безопасности на западных рубежах России.

В ноябре заместитель министра обороны США Билл Лаплант заявил, что истребители-бомбардировщики F-16, поставляемые Украине коллективным Западом, будут проходить в ряде стран Европы серьёзные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта.

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