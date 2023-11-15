Пентагон: F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

Истребители-бомбардировщики F-16, поставляемые Украине коллективным Западом, будут проходить в ряде стран Европы серьёзные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Билл Лаплант.

По его словам, речь идёт, в частности, о Польше.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объём серьёзных ремонтных работ в Европе, — и Польша одно из мест», — цитирует замминистра ТАСС.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину.