Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину
- Gettyimages.ru
- © VanderWolf-Images
«Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо», — сказал он в ходе пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав Минобороны.
По словам Борреля, подготовка украинских лётчиков продолжается, а обучение требует большого количества времени.
Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что нельзя посадить пилота в боевой самолёт без полной подготовки, чтобы он мог воспользоваться возможностями этих истребителей.
Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 в США займёт до девяти месяцев.