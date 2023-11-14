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Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину

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Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что конкретных сроков поставок Украине первых истребителей F-16 американского производства не существует.
Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © VanderWolf-Images

«Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо», — сказал он в ходе пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав Минобороны.

По словам Борреля, подготовка украинских лётчиков продолжается, а обучение требует большого количества времени.

Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что нельзя посадить пилота в боевой самолёт без полной подготовки, чтобы он мог воспользоваться возможностями этих истребителей.

Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 в США займёт до девяти месяцев.

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