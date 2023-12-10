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В Госдуме заявили, что спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России

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Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.
В Госдуме заявили, что спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России
  • РИА Новости

Он отметил, что речь идёт о неправительственных организациях и «агентах влияния». При этом в странах Прибалтики и Грузии ведётся подготовка провокаторов.

Кроме того, проводят обучение для «псевдонаблюдателей» и «журналистов в изгнании», а спонсором выступает организационная и грантовая поддержка, которая финансируется в том числе и МИД Германии.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО.

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