В Госдуме заявили, что спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

Он отметил, что речь идёт о неправительственных организациях и «агентах влияния». При этом в странах Прибалтики и Грузии ведётся подготовка провокаторов.

Кроме того, проводят обучение для «псевдонаблюдателей» и «журналистов в изгнании», а спонсором выступает организационная и грантовая поддержка, которая финансируется в том числе и МИД Германии.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО.