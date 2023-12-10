В Госдуме заявили, что спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России
- РИА Новости
Он отметил, что речь идёт о неправительственных организациях и «агентах влияния». При этом в странах Прибалтики и Грузии ведётся подготовка провокаторов.
Кроме того, проводят обучение для «псевдонаблюдателей» и «журналистов в изгнании», а спонсором выступает организационная и грантовая поддержка, которая финансируется в том числе и МИД Германии.
Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО.