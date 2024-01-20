Нагрузка на Скотленд-Ярд: зачем в Британии создали спецподразделение по борьбе с «угрозами» со стороны РФ, КНР и Ирана

В Британии создано новое подразделение полиции для борьбы с внешними угрозами, сообщил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс. По его словам, опасность для Лондона исходит от Тегерана, Пекина и Москвы. Джукс добавил, что враждебные королевству государства сейчас представляют «ещё больший вызов», чем это было во времена холодной войны. Аналитики считают подобные заявления пропагандистскими. С помощью таких обвинений Лондон пытается в нужный момент сформировать внутри страны образ внешнего врага, подчёркивают эксперты.

Полиция Великобритании создала новое подразделение для противодействия внешним угрозам, заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.

В ходе общения с журналистами он отметил, что враждебные Лондону государства сейчас представляют «ещё больший вызов», чем это было во времена холодной войны. В частности, Джукс сообщил о росте объёмов дезинформации в интернете и наличии сведений о якобы подготовке убийств диссидентов или политических оппонентов на территории Британии.

По словам замглавы Скотленд-Ярда, угрозы Лондону прежде всего исходят от Тегерана, Пекина и Москвы.

«Скажу прямо: речь идёт о структурах государственного аппарата Ирана, Китая и России», — приводит слова Джукса Reuters.

Представитель полиции королевства добавил, что нагрузка на его ведомство в связи с подобными угрозами выросла в четыре раза со времён инцидента в Солсбери, где, по версии британской стороны, в 2018 году якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Мэтт Джукс

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Джукс пообещал, что новое подразделение улучшит противодействие «злонамеренной деятельности» других стран.

«На фоне остальной части британского сообщества специалистов в сфере безопасности (деятельность. — RT) нашего подразделения будет наиболее публичной — мы усовершенствуем реагирование на действия упомянутых враждебных государств», — сказал он.

«Создать образ внешнего врага»

В ходе общения с прессой Джукс также сообщил, что в своей работе новое подразделение полиции будет опираться на принятый в 2023 году закон о национальной безопасности.

Как поясняется на сайте британского МВД, этот нормативный акт необходим для противодействия иностранной «враждебной деятельности», направленной «против британской демократии, экономики и ценностей».

Документом предусмотрено создание механизма регистрации иностранного влияния (The Foreign Influence Registration Scheme), позволяющего правительству страны требовать от лиц, которые осуществляют деятельность, «направленную на оказание политического влияния в Великобритании по распоряжению иностранной державы», проходить специальную регистрацию в госорганах.

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Закон о национальной безопасности также предоставляет правоохранителям возможность арестовывать людей на более ранней стадии расследования, содержать их под стражей дольше обычного и ряд других полномочий.

Создание нового подразделения для борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела Британии эксперты оценивают по-разному.

Так, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT напомнил, что в последние годы Великобритания проводит всё более агрессивную внешнюю политику. И это, по его словам, ожидаемо вызывает ответную реакцию со стороны других стран, поэтому риски для Британии, действительно, в каком-то смысле возросли.

«Британия обозначила свои претензии на роль лидера Запада и ведёт гибридную войну против многих стран, включая даже своих европейских партнёров, например, той же Германии. Довольно провокационную политику Лондон проводит и на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Азии. В результате Британия нажила себе изрядное количество врагов. Так что неудивительно, что Лондон пытается организационно укреплять свои спецслужбы, ведь его агрессивная политика неизбежно будет встречать противодействие», — пояснил Фельдман.

Несколько иной точки зрения придерживается замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Он напомнил, что Лондон не в первый раз выдвигает подобные обвинения в адрес РФ.

Так, в конце 2021 года занимавший пост начальника штаба обороны Великобритании Ник Картер обвинил Кремль в кибератаках и создании миграционного кризиса на границах Европы, а также заявил, что Москва представляет большую угрозу, чем экстремизм. Помимо этого, Картер признался, что «российская угроза» находилась в топ-листе приоритетов тогдашнего советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува.

«До этих обвинений были ещё Скрипали. Можно также вспомнить, как британцы раздували истерию по поводу якобы отравления Литвиненко. А ведь это были 2000-е годы, когда наши двусторонние отношения, как в целом и международная обстановка, не находились в столь плачевном состоянии, как сейчас», — сказал собеседник RT.

По его мнению, к подобной риторике британцы традиционно прибегают, когда им необходимо по тем или иным причинам раздуть русофобию.

«Лондон нагнетает истерию. Им нужно создать образ внешнего врага на фоне очень серьёзных экономических проблем. Сейчас социальные протесты охватывают Германию, непростая ситуация и в Великобритании. Есть свидетельства того, что международные капиталы уходят в Азию, ослабляя роль Лондона как всемирного финансового центра. В этих условиях Британия играет на повышение ставок, обвиняя РФ и другие страны в шпионской деятельности», — пояснил политолог.

«Лондон беспокоится не зря»

Отметим также, что Мэтт Джукс в своём выступлении выразил опасения по поводу того, что операция Израиля в секторе Газа может привести к радикализации части жителей Соединённого Королевства и росту террористической опасности.

По словам аналитиков, именно эта угроза является более реальной для Лондона, чем умозаключения о «враждебной деятельности» России, Китая и Ирана.

«Британия сама создала для себя такого рода угрозы своей бездарной миграционной политикой. Она открыла двери для представителей радикальных религиозных течений, которые, прикрываясь требованиями политического убежища, нашли себе новое место жительства в Лондоне. При этом на самом деле они ненавидят Соединённое Королевство. Фактически Лондон пригрел людей, заинтересованных в гибели коллективного Запада в целом и Великобритании в частности», — рассуждает Фельдман.

Аналогичного мнения придерживается Евгений Семибратов. По его словам, проблема радикализации на фоне событий в Газе грозит не только Лондону, но и другим европейским столицам.

«Во многих европейских столицах, включая Лондон, есть целые кварталы, где живут мигранты с Ближнего Востока и куда уже не суются даже представители правопорядка и местных администраций. Учитывая, что Запад поддерживает политику Израиля, вполне ожидаемо, что в этих анклавах может зарождаться очень сильное недовольство», — сказал аналитик.

С его точки зрения, мигрантские сообщества в Европе остаются идеальной средой для распространения экстремистской идеологии.

«Мусульманское население в этих странах состоит, как правило, из молодых людей, которые у себя на родине всё потеряли. Такой человек, обосновавшись на новом месте и оказавшись в достаточно закрытом социуме, является идеальным объектом для пропаганды. Подобные анклавы превращаются в оптимальную среду для организации массовых протестов, направленных против правительств европейских стран, так что Лондон беспокоится не зря», — резюмировал Семибратов.