Оправдание агрессии: глава МИД Британии назвал удары по Йемену «необходимыми и правомерными»

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон высказался о серии ударов, нанесённых США и Соединённым Королевством по объектам хуситов в Йемене. По его мнению, эти атаки были «необходимы, соразмерны угрозе и правомерны». В российском МИД подчёркивали, что удары по территории Йемена были нанесены без мандата ООН. А эксперты полагают, что власти в Вашингтоне и Лондоне пытаются заработать политические очки.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон намекнул, что Лондон готов вновь применить силу против хуситов в Йемене. На этот счёт он высказался в статье, опубликованной в The Telegraph.

«Мы недвусмысленно дали понять: действия хуситов неприемлемы и мы намерены с этим покончить. Мы будем сотрудничать с союзниками. Мы всегда будем защищать свободу судоходства. И самое главное, мы будем готовы подкрепить слова действиями», — написал Кэмерон, комментируя недавние удары США и Великобритании по территории Йемена.

По мнению политика, эти действия были «необходимы, соразмерны угрозе и правомерны».

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В Белом доме заявили, что это стало ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности моряков в регионе.

Согласно заявлению Центрального командования Вооружённых сил США, среди поражённых объектов были радиолокационные системы, комплексы ПВО, хранилища и пусковые площадки, использовавшиеся для запуска беспилотников и ракет.

Ещё один удар был нанесён в ночь на субботу, 13 января. По словам американских военных, в ходе этой атаки применялись ракеты Tomahawk, запущенные с эсминца USS Carney. СМИ также сообщили об ударах по военно-морской базе хуситов в городе Ходейда.

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Кроме того, журналисты утверждают, что Евросоюз обсуждает целесообразность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе. По данным СМИ, участие в ней могут принять Германия и Италия.

Обозреватель издания The New York Times Эрик Шмитт со ссылкой на неназванных представителей американских властей утверждает, что в результате ударов по территории Йемена хуситы лишились 20—30% своего наступательного потенциала (некоторые эксперты считают такую оценку сильно завышенной). При этом, как отмечается в материале, большая часть средств поражения, имеющихся в распоряжении хуситов, размещена на мобильных платформах, которые можно оперативно переместить или спрятать.

После ударов по территории Йемена хуситы назвали военные объекты США в регионе своей законной целью. Кроме того, представитель движения «Ансар Аллах» назвал нелегитимным присутствие США в регионе.

В российском МИД подчёркивали, что нападение на Йемен было предпринято без соответствующего мандата ООН. «Как мы и предупреждали, для оправдания своей агрессии англосаксы пытаются использовать принятую... с их подачи под предлогом обеспечения безопасности судоходства в Красном море резолюцию 2722 СБ ООН. Такими нечистоплотными и идущими вразрез с международным правом методами американцы пользуются давно. Все помнят, к чему привели осуществлённые ими силовые авантюры в Ливии и Ираке, для развязывания которых также использовались извращённые интерпретации решений СБ ООН», — констатировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов также отметил, что коллективный Запад не в первый раз действует неправомерно. По его словам, последние шаги могут быть связаны с грядущими выборами президента США.

«Байдену как воздух нужна маленькая победоносная война: с Палестиной у Израиля военные действия затянулись, и света в конце тоннеля не видно, с Украиной — полное фиаско, поэтому нужна «простая» цель, достичь которую будет несложно, продемонстрировав военные мускулы всему миру», — сказал собеседник RT.

Он отметил, что Байден не может позволить себе общаться с избирателями, «имея имидж президента-неудачника».

«Поэтому США и Британия и затеяли эту незамысловатую комбинацию — операцию против йеменских хуситов в обход ООН. Такова цена власти, за которую Байден и демократы будут держаться зубами, а расплачиваться — простые люди», — добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что США и Великобритания действуют на международной арене, как считают нужным.

«Ощущение утраты гуманизма у американцев и мечты Лондона, что сейчас они могут восстановить влияние в мире в связи с ослаблением Евросоюза, ослаблением Германии и Франции. Всё это побуждает к такого рода действиям», — сказал он в разговоре с RT.