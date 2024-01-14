NYT: атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов максимум на 30%

Удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников США.

Уточняется, что удары по позициям хуситов в Йемене 11 и 12 января уничтожили примерно 90% целей, но это не очень сильно повлияло на их наступательные возможности.

Издание сообщает, что даже после поражения свыше 60 целей в виде ракет и БПЛА с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов данные удары повредили или уничтожили только от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов.

Отмечается, что существенная часть этого потенциала устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко перемещена или спрятана.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что удар нанесён по военно-морской базе «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Кроме того, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что войска США в ночь на 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене.