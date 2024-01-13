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ВС США подтвердили удар американских сил по объекту хуситов в Йемене

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Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что войска США в ночь на 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене.

Об этом ведомство сообщает в социальной сети X.

В заявлении сказано, что этот удар нанёс авианосец Carney с использованием наземных ударных ракет «Томагавк» и стал продолжением ударов, нанесённых 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

Постпред Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза объяснила удары по Йемену необходимостью, назвав их пропорциональными и соответствующими международному праву.

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