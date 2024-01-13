Постпред США в ООН Томас-Гринфилд объяснила удары по Йемену необходимостью
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы осуществили это (удары по Йемену. — RT) в рамках статьи 51 Устава ООН», — отметила она.
По словам Томас-Гринфилд, нужно, чтобы произошла деэскалация и она должна произойти со стороны хуситов, которые «подвергают опасности» судоходные линии США.
Ранее США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава организации.