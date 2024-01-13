Небензя: удары по Йемену не имеют ничего общего со статьёй 51 Устава ООН

Удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что вопреки заявлениям Запада массированные удары Соединённых Штатов и Великобритании по территории Йемена не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

Небензя также заявил, что Соединённые Штаты и их союзники злоупотребили принятой накануне резолюцией Совбеза ООН, нанеся удары по целям в Йемене.

Ранее США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.