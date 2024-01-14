Telegraph: США разозлились на Британию из-за утечки данных об ударах по Йемену

Соединённые Штаты выразили разочарование из-за утечки в Великобритании информации об ударах по Йемену.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, военное сотрудничество США и Британии давно является краеугольным камнем между двумя государствами, но перед началом операции наступил момент напряжённости.

Это произошло, когда издание сообщило, что было созвано заседание кабинета министров для обсуждения военных действий, сказано в статье.

Отмечается, что военные США выразили разочарование из-за действий британских коллег, поскольку обычно о проведении подобных операций только после возвращения военных на базы.

Как писало издание New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

Издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).