Минобороны Италии: Рим примкнёт к операции ЕС по защите судов в Красном море

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что Рим примет участие в возможной операции ЕС по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов.

Об этом он сказал в интервью Rai1.

«Италия, безусловно, примет участие (в операции Евросоюза), поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли», — цитирует его РИА Новости.

Крозетто добавил, что Италия является наиболее пострадавшей страной, так как у неё уже есть в этом районе судно, которое защищает её корабли.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как писало издание New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.