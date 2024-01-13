Политические манёвры: Германия планирует направить фрегат в Красное море для борьбы с атаками хуситов

Германия намерена 1 февраля отправить в Красное море фрегат Hessen для перехвата ракет и беспилотников хуситов в рамках планируемой военно-морской операции ЕС. По данным европейских СМИ, Брюссель может начать свою операцию в конце февраля. Как отмечают аналитики, ФРГ стремится продемонстрировать лояльность США и НАТО и повысить свой военный авторитет.

ФРГ в начале февраля планирует направить в Красное море фрегат Hessen («Гессен») для противодействия атакам повстанцев-хуситов в рамках возможной военно-морской операции Евросоюза, сообщило издание Die Welt.

«Германия со своим фрегатом F-124 хочет принять участие в миссии ЕС по обеспечению безопасности морского транспорта в Красном море от нападений хуситов», — пишет издание.

По данным Die Welt, проведение совместной миссии Евросоюза у берегов Аравийского полуострова может быть одобрено на встрече министров иностранных дел объединения 19 февраля. В этом случае операция стартует до конца того же месяца.

Hessen — один из трёх кораблей проекта F-124 Sachsen («Саксония»), которые были введены в эксплуатацию в 2003—2006 годах. Это многоцелевые фрегаты, предназначенные для сопровождения групп кораблей и установления контроля над акваториями с упором на поражение воздушных целей системами ПВО. Они вооружены в том числе американскими ракетами SM-2 и оборудованы радарами SMART-L.

Удары по экономике

Немецкие СМИ ещё в декабре сообщали, что ФРГ может направить военно-морские силы для участия в операции международной коалиции под эгидой США для защиты коммерческого судоходства от атак хуситов в Красном море. Напомним, что США начали операцию Prosperity Guardian («Страж процветания») 18 декабря.

Тогда официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что правительство Германии рассматривает возможность участия в этой миссии.

Немецкий фрегат Hessen

© Public Domain

В четверг, 11 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз обсуждает целесообразность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак хуситов на суда в Красном море.

По данным собеседников агентства, страны — члены ЕС вскоре проведут переговоры о расходах на её проведение и о предоставлении кораблей. Как сообщили источники, Германия выразила желание участвовать в операции. При этом Bloomberg указал на неопределённость того, как операция ЕС будет соотноситься с миссией Prosperity Guardian.

Также по теме «Расширение конфликта»: почему в США заявили о приверженности дипломатии на Ближнем Востоке на фоне ударов по Йемену Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию...

В свою очередь, издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщило, что Брюссель намерен к марту направить в Красное море по меньшей мере три военных корабля.

В документе отмечается, что для того, чтобы операция Евросоюза была эффективной, морская группа должна находиться в указанной акватории «не менее одного года» и включать в себя как минимум три многоцелевых эсминца или фрегата со средствами ПВО, средствами раннего предупреждения и спутниковой поддержкой.

Впрочем, некоторые страны объединения уже отказались от участия в операции ЕС в Красном море. Так, 12 января стало известно о соответствующей позиции Испании, о чём сообщила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес.

Стоит напомнить, что осенью хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, заявили о начале военных действий против Израиля в поддержку палестинцев и о намерении атаковать в Красном море любые суда, связанные с еврейским государством. Свои действия они назвали ответом на израильско-американскую агрессию в секторе Газа.

За последние несколько месяцев они неоднократно наносили удары с применением ракет и дронов по коммерческим судам в Красном море и проводили их захваты. В результате крупнейшие логистические компании прекратили перевозки через эту акваторию и Суэцкий канал и теперь направляют свои корабли по круговому маршруту парусной эпохи через мыс Доброй Надежды.

Головной фрегат проекта F-124 Sachsen

Legion-Media

© Marcus Brandt / Dpa

Это привело к значительному росту цен на перевозки, а также к задержкам в цепях поставок, что уже ударило по экономике той же Германии. В частности, производитель электромобилей Tesla 12 января сообщил, что будет вынужден приостановить производство на своём заводе под Берлином с 29 января по 11 февраля из-за задержек с поставками деталей.

Усиление напряжённости

Германия направляет свой военный корабль в Красное море, чтобы продемонстрировать рвение перед США и НАТО, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это присоединение к англо-британской коалиции, проявление определённой политической и военной солидарности с НАТО и Вашингтоном. Это говорит об изменении прежнего курса Берлина. Если ранее в ФРГ достаточно сдержанно использовали военные средства реагирования на международной арене, то сейчас они намереваются напрямую участвовать в конфликте на стороне США», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что под руководством канцлера Олафа Шольца Германия активно подыгрывает военным авантюрам США и западной коалиции.

Также по теме «Призрак большой войны»: к чему может привести объявленная хуситами в Йемене мобилизация Хуситы в Йемене объявили всеобщую народную мобилизацию для подготовки бойцов к участию на стороне палестинцев в конфликте c Израилем....

«Если будет сформирована постоянная военно-морская эскадра, которая возьмёт на себя функции по обеспечению якобы безопасности судоходства, дальше это будет лишь усиливаться. В данном случае для США это очень важный военный шаг со стороны Берлина. Это можно трактовать как усиление напряжённости в регионе и средство давления в том числе на Иран», — пояснил аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Александр Хроленко в комментарии RT предположил, что ФРГ таким образом рассчитывает повысить боеспособность своих сил.

«Они хотят потренироваться в перехвате беспилотников и ракет, потому как не имеют реальных боевых навыков и опыта. Разумеется, воевать Германия сейчас ни с кем не способна, даже с хуситами, потому что у неё нет ни достойной армии, ни достойного флота», — полагает эксперт.

Кроме того, Германия намерена за счёт подобной операции укрепить свой военный авторитет.

«Германия пытается в этой ситуации с Красным морем выглядеть мощно и чему-то там научиться. Но Йемен уже давно представляет собой достаточно большую региональную проблему. Это своеобразный второй Афганистан: там целый клубок конфессиональных, межнациональных, политических противоречий», — рассказал Хроленко.

Он также напомнил, что с 2015 года шла активная война хуситов c Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами региона, которые поддерживались США.

«Несмотря на это, хуситам удалось потопить по крайней мере один саудовский боевой корабль... Так что немецким морякам нужно быть готовыми к тому, что, пока они будут повышать квалификацию, хуситы будут отрабатывать удары беспилотниками и ракетами с береговых комплексов по их кораблю. Большой фрегат для йеменских повстанцев — очень привлекательная цель», — заключил аналитик.