«Призрак большой войны»: к чему может привести объявленная хуситами в Йемене мобилизация

Хуситы в Йемене объявили всеобщую народную мобилизацию для подготовки бойцов к участию на стороне палестинцев в конфликте c Израилем. Об этом сообщили в политбюро движения «Ансар Аллах», уточнив, что бойцы примут участие в конфликте, «если будут условия и возможности, чтобы добраться до сектора Газа и принять участие в военных действиях». Ранее на фоне атак хуситов на корабли в Красном море США объявили о начале операции Prosperity Guardian для обеспечения безопасного судоходства. Вместе с Соединёнными Штатами в ней принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Эксперты отмечают, что есть опасность перерастания палестино-израильского конфликта в широкое региональное противостояние.

На севере Йемена, который находится под управлением хуситов (движение «Ансар Аллах»), объявлена всеобщая народная мобилизация с целью подготовки бойцов для участия в палестино-израильском конфликте, заявил член политбюро шиитского движения Хузам аль-Асад.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», — приводит его слова РИА Новости.

По словам члена политбюро движения, бойцы примут участие в конфликте, «если будут условия и возможности, чтобы добраться до сектора Газа и принять участие в военных действиях».

Морской бой

Напомним, что хуситы в конце октября заявили, что начинают военные действия против Израиля в поддержку палестинцев. К тому моменту с подконтрольной им территории уже было выпущено несколько беспилотников и баллистических ракет по Израилю.

Эсминец USS James E. Williams

© Smith Collection/Gado/Getty Images

Также представители движения «Ансар Аллах» выступали с угрозами в адрес США, которые поддерживают Тель-Авив. Позднее йеменские повстанцы заявили о намерении атаковать в Красном море любые суда, связанные с Израилем. Свои действия они назвали ответом на «израильско-американскую агрессию» в секторе Газа.

После сообщений о мобилизации представители движения снова повторили угрозы в адрес США, заявив о готовности атаковать американские корабли в случае продолжения вмешательства в дела страны или нападения на Йемен.

«Мы сделаем американские корабли мишенью для наших ракет, и мы не должны бояться этой угрозы», — заявил лидер повстанцев Абдул Малик аль-Хуси.

С территории Йемена неоднократно наносились удары по коммерческим судам в Красном море, несколько из них были захвачены.

Со своей стороны военные корабли, прибывшие в регион с ударно-авианосными группами США для поддержки Израиля, несколько раз перехватывали БПЛА и баллистические ракеты, запущенные из Йемена.

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Из-за продолжающихся обстрелов и захватов судов хуситами одна из крупнейших в мире логистических компаний — Маersk — приостановила перевозки по Красному морю. Её примеру последовал целый ряд компаний. В частности, нефтегазовый гигант BP также отказался от перевозок нефти через этот район.

В ответ на действия хуситов США 18 декабря объявили о начале в Красном море операции под названием Prosperity Guardian («Страж процветания»).

«Наблюдаемая в недавнее время эскалация безрассудных атак хуситов из Йемена ставит под угрозу свободу торговых потоков, создаёт опасность для жизни ни в чём не повинных моряков и идёт вразрез с международным правом. Красное море — один из важнейших морских путей, без которого немыслима свобода судоходства, а также крупный коридор коммерческой деятельности, обеспечивающий международную торговлю... Это вызов международного масштаба, требующий совместных действий», — говорилось в опубликованном Пентагоном заявлении от имени его главы Ллойда Остина.

Для проведения этой операции США собрали международную коалицию. В неё вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Стоит отметить, что в заявлении Пентагона какие-либо конкретные военные цели, которых собирается достичь эта коалиция и её силы, указаны не были. При этом впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге пояснил, что постоянно конвоировать гражданские суда по Красному морю для обеспечения безопасности они не будут.

«Здесь не нужно проводить параллели с объединением флотов во время Второй мировой войны. Эти суда будут действовать как элементы одного формирования в рамках специальной группы. Но их размещение в Красном море будет пропорционально присутствию торговых судов и угрозе, исходящей из Йемена», — сказал Кирби.

При этом чиновник Белого дома ушёл от прямого ответа на вопрос, почему в операции Prosperity Guardian не принимают участия Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее вели боевые действия против хуситов в Йемене.

Новая география конфликта

Заявление хуситов о намерении направить своих бойцов в Газу говорит о том, что израильско-палестинский конфликт начинает расширять свои границы, отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Хуситы хотели принять активное участие в конфликте и раньше, но их не пропустили через свою территорию ОАЭ и Саудовская Аравия. Тогда они начали запускать ракеты и БПЛА, атаковать контейнеровозы и сухогрузы. Через месяц США начали свою операцию, но Йемен продолжает атаковать все приближающиеся корабли. Мы сейчас видим, как конфликт между Палестиной и Израилем начинает расширяться географически с вовлечением других участников», — констатировал аналитик.

Йеменские повстанцы

© Mohammed Hamoud/Anadolu via Getty Images

Очевидно, что сложившаяся ситуация беспокоит США, однако, каким образом американцы и их союзники собираются нейтрализовать хуситов, неясно, добавил Кошкин.

«Только обеспечение безопасности прохождения гражданских сухогрузов и контейнеровозов неэффективно. Необходимо проводить наземную операцию, но маловероятно, что США решатся на это», — заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас администрация Байдена не может согласовать военное финансирование Украины и Израиля, а ситуация с Йеменом стала внештатной, на наземную операцию средств нет.

«Другие участники коалиции тоже не захотят брать на себя такие расходы», — считает политолог.

При этом ситуация в Красном море уже прямо влияет на экономическое благосостояние стран Запада, подчеркнул эксперт.

«Сильно выросли цены на нефть и газ, так как доставляющие их корабли теперь вынуждены огибать Африку и идти в Европу, делая огромный крюк», — отметил Кошкин.

В свою очередь, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина в разговоре с RT предположила, что движение «Ансар Аллах» вряд ли сможет принять прямое участие в палестино-израильском конфликте на линии соприкосновения.

«Хуситы делают эти заявления скорее для внутреннего пользования, а также для укрепления своих региональных связей. Физической возможности направить бойцов в сектор Газа у них нет — эта часть палестинской территории сейчас находится под полной блокадой со стороны израильтян, со стороны Египта проникнуть в страну также не представляется возможным. Максимум, что могут хуситы, — осуществлять ракетные обстрелы. Однако символическое значение такой солидарности с палестинцами, конечно, очень велико», — отметила Супонина.

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По словам военного эксперта Ивана Коновалова, объявленная хуситами мобилизация и начало морской операции США говорят о том, что ситуация на Ближнем Востоке накалилась и этот накал не снижается.

«Во многом это, конечно, вызвано тем, что стороны противостояния не могут найти точек соприкосновения, а их союзники с разных сторон тоже не пытаются этого сделать. Стороны непримиримы, и необходимо принимать серьёзные меры, чтобы направить ситуацию в переговорное русло. Для этого есть возможности, но необходимо, чтобы кто-то ещё, помимо России, настаивал на этом. Однако США по-прежнему прилагают усилия, чтобы конфликт не прекращался», — сказал эксперт.

Коновалов также скептически отнёсся к тому, что США как-то смогут повлиять на хуситов военными методами.

«Война в Йемене идёт давно, ведёт её коалиция во главе с Саудовской Аравией, и в её рамках удары по хуситам наносятся регулярно. Это ничего не изменило, поэтому возникает вопрос: каким образом ситуацию изменят удары Соединённых Штатов?» — отметил эксперт.

Елена Супонина считает, что опасность возникновения крупного конфликта в регионе сохраняется.

«Все сейчас немного отошли от пропасти, за которой начинается большая региональная война, но отошли недалеко. В октябре была наиболее опасная фаза конфликта. Новый виток противостояния, связанный теперь с хуситами, опять приближает нас к этой грани. Призрак большой войны между Ираном с одной стороны и Израилем, США и их союзниками — с другой будет сохраняться в ближайшее время. Тем не менее ощущается, что многие, включая даже Вашингтон, хотят этого избежать. Обстановка достаточно серьёзная, но вероятность избежать наиболее опасных последствий ещё имеется», — заключила собеседница RT.