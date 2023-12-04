Бросок на юг: как Израиль планирует продолжать операцию в секторе Газа

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что операция ЦАХАЛ на юге сектора Газа будет не менее мощной, чем на севере анклава. Ранее СМИ сообщали, что Тель-Авив параллельно с зачисткой Газы намерен сосредоточиться на операциях в городах Хан-Юнис и Рафах. При этом, по некоторым оценкам, кампания против радикального движения ХАМАС может затянуться более чем на год. Эксперты констатируют, что продолжение военных действий на юге сектора Газа, куда Израиль ранее вытеснял палестинцев, приведёт к ещё большему числу жертв среди мирного населения.

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа будет такой же мощной, как и на севере анклава, заявил начальник израильского Генштаба Герци Халеви. Выступая перед военнослужащими, он также сказал, что новая операция фактически началась 2 декабря.

«Она будет не менее мощной, чем (операция в северной части сектора Газа. — RT), и принесёт не меньшие результаты. Командиры ХАМАС будут встречать ЦАХАЛ повсюду», — заявил военачальник.

По его словам, израильская армия после возобновления боевых действий уже уничтожила нескольких командиров ХАМАС.

«Мы обладаем потенциалом, чтобы сделать это самым тщательным образом. Наша операция в южной части сектора Газа проводится с той же мощью и основательностью, что и операция в северной части, кроме того, мы продолжаем закреплять наши достижения на севере», — подчеркнул Халеви.

Напомним, что ещё в середине ноября в ЦАХАЛ заявили, что не брали на себя обязательств не наносить удары по югу сектора Газа, куда Тель-Авив ранее призывал эвакуироваться проживающих на севере анклава палестинцев.

Угроза «стратегического поражения»

Газета Financial Times со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве Израиля сообщила, что кампания Тель-Авива против движения ХАМАС в секторе Газа может занять год или больше.

«Это будет очень долгая война... В настоящее время мы не прошли и половины пути к достижению своих целей», — заявил один из источников издания.

Ситуация в Газе

AP

В число основных задач Израиля, по данным источника, входит физическое уничтожение лидеров ХАМАС, однозначная военная победа над его силами и полное отстранение движения от власти в анклаве.

Как отмечает издание, израильские власти считают, что на юге анклава сейчас находится руководство ХАМАС, основная часть боевиков и ракетного арсенала движения, а также значительная часть захваченных 7 октября заложников.

По данным газеты, на юге анклава операция ЦАХАЛ будет сосредоточена на городах Хан-Юнис и Рафах (последний расположен на границе с Египтом).

В то же время Израиль не считает фазу операции на севере Газы завершённой, пояснили источники издания.

«Город Газа пока завоёван не полностью. Наверное, процентов на 40. На северную часть в целом, вероятно, потребуется ещё от двух недель до месяца», — заявил один из собеседников FT.

Один из израильских чиновников сообщил газете, что вторая фаза военной кампании Тель-Авива в секторе Газа может продлиться до конца 2024 года, более того, в отличие от других войн и операций Израиля, у неё и вовсе может не быть чёткого окончания.

«(Это не тот случай, когда. — RT) судья даст свисток — и всё закончится», — приводит FT слова источника.

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Напомним, что Израиль продолжает бомбардировки и проводит наземную операцию в секторе Газа после атаки на еврейское государство, которую 7 октября осуществили боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Тогда они вторглись в южные регионы Израиля, атаковали ряд военных объектов и гражданских поселений, а также произвели массированный обстрел израильской территории.

Операция ЦАХАЛ в Газе сопровождается большим количеством жертв среди мирного населения из-за тесной застройки и высокой плотности населения. Неизбирательные и чрезмерно жёсткие действия израильской стороны в отношении палестинцев вызвали критику со стороны международного сообщества, а также привели к возникновению противоречий между Тель-Авивом и его главным союзником в лице США.

Так, в середине ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что Тель-Авив попросту игнорирует увещевания американской стороны по поводу большого числа жертв среди мирных палестинцев.

На этом фоне риторика США в адрес Израиля становится более серьёзной. Так, 1 декабря глава Пентагона Ллойд Остин предупредил израильтян, что, если они не сменят свои методы, их ждёт «стратегическое поражение».

«(Так называемым. — RT) центром тяжести является гражданское население, и если вы загоните людей в объятия врага, то превратите тактическую победу в стратегическое поражение», — сказал Остин, выступая на форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Он отметил, что в беседах с израильскими представителями предупреждал о необходимости избегать жертв среди гражданского населения Газы и обеспечить доставку гуманитарной помощи в анклав. «Мы продолжим призывать Израиль защищать мирное население и обеспечивать стабильный поток гуманитарной помощи», — заверил Остин.

Умножение потерь

Планы израильского Генштаба в беседе с RT прокомментировал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Кроме лидеров и боевиков ХАМАС, израильтяне хотят уничтожить все подземные тоннели, которые ещё действуют на юге сектора Газа и связывают анклав с Египтом. Кроме того, там находятся подземные заводы по производству боеприпасов. Но в целом вся эта операция преследует своей целью фактическое изгнание палестинцев из Газы. Израиль освобождает для себя пространство или как минимум зачищает демилитаризованную зону, откуда не будут наноситься удары по его территории», — подчеркнул эксперт.

Израильские танки

AP

© Petros Giannakouris

Аналитик констатировал, что активные военные действия на юге анклава, куда Тель-Авив ранее вытеснял палестинцев, безусловно, приведут к новым многочисленным жертвам среди мирного населения.

«При такой плотности населения, как в секторе Газа, это неизбежно. Мирное население будет страдать в первую очередь: женщины, дети, старики — все будут страдать от этих ударов. Израиль ведёт неизбирательную атаку на анклав», — сказал эксперт.

Стратегическое поражение, о котором говорит Ллойд Остин, Израиль вряд ли потерпит, однако он уже утратил свой статус передовой военной державы Ближнего Востока, считает Литовкин.

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«Он потерял свой авторитет. Разведка и аппарат нацбезопасности Израиля уже дискредитировали себя, допустив атаку ХАМАС 7 октября», — пояснил эксперт.

Новая фаза военной кампании ЦАХАЛ приведёт к ещё большему числу жертв среди мирного населения, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Александр Крылов.

«Действия Израиля повлекли чрезмерное количество жертв. Притом что до сих пор операция проводилась только в одном районе палестинского анклава, количество жертв уже превышает те жертвы, которыми ранее сопровождались конфликты арабов и израильтян. Дальнейшие военные действия в секторе Газа теми же методами приведут к росту числа жертв среди гражданских», — подчеркнул аналитик.

При этом послание Ллойда Остина, адресованное Тель-Авиву, говорит о том, что никто не даст Израилю действовать в Газе бессрочно, считает Крылов.

«США приходится поддерживать Израиль как стратегического союзника, но при этом они достаточно сильно зависят от отношений с нефтедобывающими арабскими странами. Поэтому Вашингтон совсем не заинтересован в дальнейшем продолжении этого конфликта. Кроме того, реакция арабского мира и международного сообщества будет всё хуже и хуже, по мере того как будет расти количество жертв», — заключил собеседник RT.