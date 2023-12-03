Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа
В ЦАХАЛ сообщили, что перешли к активным боевым действиям на юге сектора Газа
- AFP
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Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с военнослужащими.
Как он отметил в обращении к военным, вчера и сегодня израильская армия ликвидировала бригадных командиров и ротных командиров ХАМАС, а также рядовых членов палестинского движения.
«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», — цитирует его ТАСС.
По его словам, боевые действия в этой части сектора Газа будут не менее интенсивными, чем на севере.
Ранее в армии Израиля заявили, что ВВС страны с начала уже нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре анклава.