Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа

Израильские военные заявили о переходе к активным боевым действиям в южной части сектора Газа.

Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с военнослужащими.

Как он отметил в обращении к военным, вчера и сегодня израильская армия ликвидировала бригадных командиров и ротных командиров ХАМАС, а также рядовых членов палестинского движения.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, боевые действия в этой части сектора Газа будут не менее интенсивными, чем на севере.

Ранее в армии Израиля заявили, что ВВС страны с начала уже нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре анклава.