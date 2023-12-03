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Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа

В ЦАХАЛ сообщили, что перешли к активным боевым действиям на юге сектора Газа

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Израильские военные заявили о переходе к активным боевым действиям в южной части сектора Газа.
Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа
  • AFP
  • © JACK GUEZ

Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с военнослужащими.

Как он отметил в обращении к военным, вчера и сегодня израильская армия ликвидировала бригадных командиров и ротных командиров ХАМАС, а также рядовых членов палестинского движения.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, боевые действия в этой части сектора Газа будут не менее интенсивными, чем на севере.

Ранее в армии Израиля заявили, что ВВС страны с начала уже нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре анклава.

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