Израиль заявил о нанесении 10 тысяч авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
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В сообщении армейской пресс-службы уточняется, что целями этих атак также становились командные пункты ХАМАС, его туннельные шахты, склады оружия и многое другое.
«После нарушения ХАМАС соглашения об оперативной паузе боевые действия в секторе Газа возобновились и солдаты ЦАХАЛ продолжают наземную операцию в полном сотрудничестве с авиацией ВВС», — отмечается в сообщении.
Ранее в Белом доме заявили, что ни Израиль, ни ХАМАС не намерены возобновлять переговоры на тему освобождения заложников.