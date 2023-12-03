Израиль заявил о нанесении 10 тысяч авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля с начала военной операции нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой израильской армии.

В сообщении армейской пресс-службы уточняется, что целями этих атак также становились командные пункты ХАМАС, его туннельные шахты, склады оружия и многое другое.

«После нарушения ХАМАС соглашения об оперативной паузе боевые действия в секторе Газа возобновились и солдаты ЦАХАЛ продолжают наземную операцию в полном сотрудничестве с авиацией ВВС», — отмечается в сообщении.

Ранее в Белом доме заявили, что ни Израиль, ни ХАМАС не намерены возобновлять переговоры на тему освобождения заложников.