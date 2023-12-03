Белый дом: Израиль и ХАМАС не намерены обсуждать освобождение заложников

Израиль и палестинское движение ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В интервью телеканалу ABC Кирби подчеркнул, что ни одна из сторон в настоящее время не заинтересована в возобновлении переговоров на эту тему.

«Я думаю, важно помнить, как это развалилось: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают», — заявил Кирби, добавив, что США не прекращают попыток вновь добиться договорённости о гуманитарных паузах.

Ранее в ХАМАС заявили о гибели восьми военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подорвавшихся на минах на юге сектора Газа.