Глава Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения в Газе

Глава Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может обернуться для израильской армии стратегическим поражением.

Об этом Остин заявил в ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По его словам, в секторе Газа ЦАХАЛ ведёт с палестинским движением ХАМАС уличные бои. Глава Пентагона объяснил, что в подобных боях центром тяжести является гражданское население.

«И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — цитирует его Интерфакс.

Ранее газета The Times of Israel писала, что израильская армия после завершения наземной операции в секторе Газа не собирается размещать там войска, но создаст буферную зону у границы.