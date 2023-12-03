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Глава Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения в Газе

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Глава Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может обернуться для израильской армии стратегическим поражением.
Глава Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения в Газе
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом Остин заявил в ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По его словам, в секторе Газа ЦАХАЛ ведёт с палестинским движением ХАМАС уличные бои. Глава Пентагона объяснил, что в подобных боях центром тяжести является гражданское население.

«И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — цитирует его Интерфакс.

Ранее газета The Times of Israel писала, что израильская армия после завершения наземной операции в секторе Газа не собирается размещать там войска, но создаст буферную зону у границы.

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