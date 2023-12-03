The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе

Израильская армия после завершения наземной операции в секторе Газа не собирается размещать там войска, но создаст буферную зону у границы.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на неназванное официальное лицо Израиля.

По его словам, военное руководство говорит о создании буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы движение ХАМАС не могло сосредоточить возле неё военные силы и застать Израиль врасплох.

При этом он отметил, что Израиль не собирается оставаться на территории, которая прилегает к границе со стороны сектора Газа.

Газета пишет, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном в ходе его визита.