CNBC: перевозчик MSC отказался отправлять суда по Суэцкому каналу из-за атак
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Об этом информирует телеканал CNBC.
«Из-за этого инцидента и для защиты жизни и безопасности наших моряков, пока проход через Красное море не станет безопасным, суда MSC не будут проходить через Суэцкий канал в восточном и западном направлении», — говорится в заявлении перевозчика.
Отмечается, что перевозчик перенаправил некоторые свои маршруты на мыс Доброй Надежды.
Ранее стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.