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CNBC: перевозчик MSC отказался отправлять суда по Суэцкому каналу из-за атак

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Швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) объявил о прекращении движения своих судов через Суэцкий канал после атак со стороны мятежников-хуситов.
CNBC: перевозчик MSC отказался отправлять суда по Суэцкому каналу из-за атак
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал CNBC.

«Из-за этого инцидента и для защиты жизни и безопасности наших моряков, пока проход через Красное море не станет безопасным, суда MSC не будут проходить через Суэцкий канал в восточном и западном направлении», — говорится в заявлении перевозчика.

Отмечается, что перевозчик перенаправил некоторые свои маршруты на мыс Доброй Надежды.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.

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