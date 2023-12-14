В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам военного представителя хуситов Яхьи Сари, ВМС Йемена провели военную операцию против направлявшегося в израильское образование контейнеровоза Maersk Gibraltar.

Судно было атаковано беспилотником с прямым попаданием в цель после того, как его экипаж отказался отвечать на предупреждение Военно-морских сил Йемена, уточнил Сари.

Он добавил, что за последние 48 часов Вооружённым силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких кораблей, которые направлялись в израильские порты.

9 декабря Сари сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» намерены пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме связанных с Израилем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов принять все необходимые меры, чтобы защитить американские суда и персонал от атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море.