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Блинкен: США готовы противодействовать хуситам в Красном море

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Белый дом готов принять все необходимые меры, чтобы защитить американские суда и персонал от атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США готовы противодействовать хуситам в Красном море
  • AP

По его словам, задачу по защите судоходства возложат на плечи новой группы, которую в настоящее время усиливают. Блинкен добавил, что этим США не ограничатся.

«Мы также приняли меры, включая санкции, введённые лишь на этой неделе против тех, кто пытается финансировать хуситов и их усилия, и мы будем обсуждать любые другие действия, которые потребуются, чтобы защитить наш персонал, наших людей и судоходство», — заявил он в интервью телеканалу ABC.

Ранее йеменские хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях.

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