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Хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов

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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» намерены пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме связанных с Израилем, заявил представитель вооружённых сил движения Яхья Сари.
Хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов
  • Gettyimages.ru
  • © itpow

«Вооружённые силы Йемена подтверждают свою полную готовность продолжать глобальное торговое движение через Красное и Аравийское моря для всех судов и для всех стран, за исключением судов, связанных с Израилем», — приводит его слова РИА Новости.

Сари добавил, что хуситы также будут препятствовать тем судам, которые перевозят товары в израильские порты.

Он добавил, что «Ансар Аллах» закроет проход для всех направляющихся в Израиль судов, если в сектор Газа не отправят продовольствие и медикаменты.

Ранее газета Financial Times писала, что существует риск срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы.

Отмечается, что в Суэцком канале существует вероятность нападения йеменских хуситов на суда.

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