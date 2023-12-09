Хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов
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«Вооружённые силы Йемена подтверждают свою полную готовность продолжать глобальное торговое движение через Красное и Аравийское моря для всех судов и для всех стран, за исключением судов, связанных с Израилем», — приводит его слова РИА Новости.
Сари добавил, что хуситы также будут препятствовать тем судам, которые перевозят товары в израильские порты.
Он добавил, что «Ансар Аллах» закроет проход для всех направляющихся в Израиль судов, если в сектор Газа не отправят продовольствие и медикаменты.
Ранее газета Financial Times писала, что существует риск срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы.
Отмечается, что в Суэцком канале существует вероятность нападения йеменских хуситов на суда.