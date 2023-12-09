FT: доставка товаров через Панамский и Суэцкий каналы может быть сорвана
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По данным британской газеты, в случае с Панамским каналом риск срыва доставки связан с засухой. Если говорить о Суэцком канале, то там существует вероятность нападения йеменских хуситов на суда.
В публикации приводятся данные аналитической группы MDS Transmodal, согласно которым в III квартале 2023 года через один из этих проливов должно было пройти более половины контейнерных перевозок из Азии.
«Есть товары, которые не успеют прибыть к этому Рождеству», — цитирует издание гендиректора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.
Ранее сообщалось, что в Панамском канале из-за засухи простаивают танкеры с сжиженным природным газом.