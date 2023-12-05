Попытка удержать влияние: почему Пентагон заявил о праве на ответные действия против хуситов в Йемене

Военные США оставляют за собой право на ответные действия против йеменских хуситов после атак на коммерческие суда в Красном море, заявили в Пентагоне. Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в международных водах в Красном море произошло несколько атак на гражданские суда с применением ракет и БПЛА, а ракетный эсминец ВМС США USS Carney сбил беспилотники и ракеты, запущенные из Йемена. Военные эксперты считают, что Вашингтон сейчас не может позволить себе открытый конфликт с одной из стран в Ближневосточном регионе.

Военные США оставляют за собой право на ответные действия против йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» после атак на корабли в Красном море, заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Если мы решим предпринять действия против хуситов, то время и место, конечно, будем выбирать сами. Не буду опережать министра, не буду опережать президента в отношении каких-либо действий, но мы всегда оставляем за собой право на ответ», — сказала она, комментируя вопрос журналиста о возможной реакции США.

Представитель Пентагона при этом ушла от прямого ответа на вопрос, был ли вместе с гражданскими судами в Красном море атакован эсминец ВМС США USS Carney.

«Мы приняли меры против определённых беспилотников, направившихся в направлении некоторых наших судов в Красном море или во время их прохода. Опять же, мы продолжаем анализировать эти атаки», — отметила Сингх.

Представитель Пентагона также утверждает, что связи между обострением палестино-израильского конфликта, нападениями на военные объекты США в Сирии и Ираке, а также атаками в Красном море нет и Вашингтон рассматривает эти инциденты по отдельности.

Морской бой

Напомним, 3 декабря Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов на три коммерческих судна.

В сообщении утверждалось, что находившийся в этом районе эсминец USS Carney сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена, а также несколько других БПЛА и ракет. По версии Пентагона, хуситы действовали при поддержке Ирана.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower

globallookpress.com

© U.S. Navy

CENTCOM в своём сообщении также прямо не говорило, был ли американский эсминец целью этого удара. При этом в последнее время корабли ВМС США уже несколько раз фигурировали в различных инцидентах в Красном море.

Так, ещё в октябре USS Carney перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами. 15 ноября эсминец USS Thomas Hudner сбил запущенный из Йемена беспилотник. 26 ноября в сторону эсминца USS Mason были выпущены две баллистические ракеты со стороны контролируемых хуситами районов. По данным CENTCOM, USS Mason в этот момент шёл на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе.

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Стоит отметить, что в этих и других инцидентах Пентагон избегал однозначных заявлений о том, что военные корабли США были целью йеменских повстанцев, отмечая, что, скорее всего, это не так.

Корабли USS Mason и USS Carney прибыли в Красное море в составе авианосной ударной группы, которую направил на Ближний Восток глава Пентагона Ллойд Остин в октябре после нового обострения палестино-израильского конфликта.

Напомним, хуситы в конце октября заявили, что начинают военные действия против Израиля в поддержку палестинцев. К тому моменту уже было выпущено несколько беспилотников и баллистических ракет по территории Израиля. Также представители движения «Ансар Аллах» выступали с угрозами в адрес США, которые поддерживают Тель-Авив.

Позднее йеменские повстанцы заявили о намерении атаковать в Красном море любые суда, связанные с Израилем. Свои действия повстанцы назвали ответом на израильско-американскую агрессию в секторе Газа.

Американские силы на Ближнем Востоке в последнее время подвергаются атакам со стороны различных шиитских и проиранских военизированных формирований. Так, Сабрина Сингх на брифинге 4 декабря сообщила, что с середины октября по американским военным объектам в Ираке и Сирии было нанесено порядка 76 ударов. При этом военное командование США утверждает, что погибших в результате не было, а все раненые военные уже вернулись к службе.

В Пентагоне регулярно сообщают о нанесении ответных ударов и отмечают, что они снижают способность вооружённых формирований атаковать американских военных. При этом утверждается, что действия США не провоцируют более масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Ракетный эсминец USS Carney

AP

© U.S. Navy

Расширение географии

США заявляют о праве ответить на действия хуситов, однако на деле Пентагон сам опасается ответных действий, так как это может способствовать эскалации на Ближнем Востоке, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В сложившейся ситуации ответный удар по Йемену может расширить географию конфликта на Ближнем Востоке и подключить к нему новые государства. Сейчас Вашингтон ограничивается одиночными ударами по неким формированиям на территории Сирии, которые якобы нападали на базы вооружённых сил Соединённых Штатов. Если же они начнут воевать в открытую с Йеменом, это может вывести ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, который дал старт всему, на более широкий региональный уровень», — пояснил политолог в комментарии RT.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, из-за поддержки Израиля американцы оказались в очень затруднительном положении на Ближнем Востоке.

«Ситуация остаётся для США довольно напряжённой, так как почти все страны региона воспринимают их как агрессоров. Не только хуситы сейчас атакуют американские базы и корабли», — подчеркнул эксперт.

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Вашингтон делает вид, что ничего необычного не происходит, но американские военные в регионе находятся на своих позициях в глухой обороне, добавил Коновалов.

«Всё, что делают сейчас силы США на Ближнем Востоке, —это прячутся от регулярных ударов местных патриотических сил сопротивления. Они сидят на базах и кораблях, не проводят никаких операций, кроме единичных бомбёжек удалённых объектов, где обычно никого нет», — заметил собеседник RT.

При этом заявления Пентагона о том, что попытки хуситов атаковать корабли ВМС США и многочисленные удары по базам США на Ближнем Востоке никак не связаны с конфликтом Израиля и Палестины, очевидно, не соответствуют действительности, подчеркнул Коновалов.

«Безусловно, это связанные вещи. Ситуация в секторе Газа распространилась на регион. Однако США вряд ли смогут что-либо сделать с хуситами в этом конкретном случае, так как те давно изучили тактику американцев и их союзников в лице Саудовской Аравии. Американцы ничего не смогут изменить, поскольку по отношению к ним не существует доверия ни в одной стране этого региона. Всё, что они могут, — покупать отдельных политиков и благодаря «военной помощи» отдельным странам пытаться удерживать влияние в регионе», — заключил эксперт.