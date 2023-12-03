Al Jazeera: эсминец ВМС США USS Carney обстрелян ракетами с территории Йемена
- AFP
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Об этом передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне, пишет РИА Новости.
Уточняется, что ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море.
Ранее мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили нападение на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе.
19 ноября движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна.