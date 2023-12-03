RT в Telegram
Подпишись

Al Jazeera: эсминец ВМС США USS Carney обстрелян ракетами с территории Йемена

Короткая ссылка
Американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.
Al Jazeera: эсминец ВМС США USS Carney обстрелян ракетами с территории Йемена
  • AFP
  • © FELIX GARZA / US NAVY

Об этом передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Уточняется, что ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море.

Ранее мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили нападение на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе.

19 ноября движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить