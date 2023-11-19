Движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна
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Об этом пишет РИА Новости.
«Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что хуситы атаковали судно на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда.
Ранее израильские военные выпустили ракеты-перехватчики по воздушным целям, которые были запущены с территории Ливана.