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Движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна

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Движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader.
Движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией Израиля судна
  • Gettyimages.ru
  • © Mltz

Об этом пишет РИА Новости.

«Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что хуситы атаковали судно на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда.

Ранее израильские военные выпустили ракеты-перехватчики по воздушным целям, которые были запущены с территории Ливана.

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