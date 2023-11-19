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Хуситы в Йемене заявили, что будут атаковать все корабли Израиля

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Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило о готовности атаковать все корабли Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
Хуситы в Йемене заявили, что будут атаковать все корабли Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © John M Lund Photography Inc

«Ввиду жестокой израильско-американской агрессии, которой подвергается сектор Газа... Вооружённые силы Йемена объявляют, что будут нацеливаться на все корабли под флагом сионистского (израильского. — RT) образования», — говорится в заявлении.

Ранее представитель движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил о нанесении ракетных ударов по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.

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