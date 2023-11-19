Хуситы в Йемене заявили, что будут атаковать все корабли Израиля
- Gettyimages.ru
- © John M Lund Photography Inc
«Ввиду жестокой израильско-американской агрессии, которой подвергается сектор Газа... Вооружённые силы Йемена объявляют, что будут нацеливаться на все корабли под флагом сионистского (израильского. — RT) образования», — говорится в заявлении.
Ранее представитель движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил о нанесении ракетных ударов по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.