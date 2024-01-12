«Расширение конфликта»: почему в США заявили о приверженности дипломатии на Ближнем Востоке на фоне ударов по Йемену

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что вместе со странами региона США выработают путь, который обеспечит безопасность Израилю, а также объединит регион и изолирует таких игроков, как Иран, движение ХАМАС, ливанское движение «Хезболла» и повстанцев-хуситов в Йемене. США заявляют о приверженности дипломатии, в то время как конфликт на Ближнем Востоке расширяет свою географию и обостряется непосредственно из-за действий Вашингтона, предупреждают эксперты.

Вашингтон намерен использовать дипломатию для установления мира на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter). Дипломат сообщил, что завершил поездку на Ближний Восток, лидеры стран которого готовы работать во имя безопасности в регионе.

«Это лидеры, которые понимают, что для достижения такого будущего необходимо принимать непростые решения и делать непростой выбор. И обязательство Соединённых Штатов — в предстоящие дни, недели и месяцы задействовать свой дипломатический потенциал для того, чтобы мы пришли к этому лучшему будущему», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США сообщил, что провёл турне с десятью остановками: в Турции, Греции, Иордании, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиле, а также в Палестине на Западном берегу реки Иордан, Бахрейне и Египте.

«Страны по всему региону видят этот путь — путь, который обеспечит Израилю безопасность, в которой он нуждается, а палестинцам — государство, которого они заслуживают, а также будет способствовать сплочению этого региона, его большей интеграции и при этом изоляции таких субъектов, как Иран и его прокси (таких как ХАМАС, «Хезболла» и хуситы), причиняющих столь многим людям так много вреда», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Йеменская эскалация

Заявление Блинкена было опубликовано на фоне начала военной операции США с нанесением авиаударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании атаковали ряд объектов в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Таиз и Саада. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

В Белом доме заявили, что удары по позициям хуситов в Йемене стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности моряков. В заявлении президента США Байдена при этом подчёркивается, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день атаку американских военных кораблей.

Митинг хуситов в Йемене

Gettyimages.ru

© Mohammed Hamoud

Позднее официальный представитель движения «Ансар Аллах» (официальное название хуситов) Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, не повлекли за собой реального ущерба.

«Ни на материальном, ни на стратегическом уровне», — цитирует ТАСС представителя движения.

Действия США и их союзников осудили в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что США пытались обеспечить юридическую базу для нанесения этих ударов, однако их попытка не увенчалась успехом. Россия, по его словам, воздержалась при принятии соответствующей резолюции.

«Принятая резолюция не предоставляет права наносить удары, и они являются нелегитимными», — заявил он в ходе общения с журналистами.

Говоря об ударах йеменцев по судам в Красном море, Песков подчеркнул, что Россия неоднократно выступала с призывом отказаться от их нанесения.

«Мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем её чрезвычайно неверной», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что движение «Ансар Аллах» ещё в конце октября заявило, что начинает военные действия против Израиля в поддержку палестинцев и будет атаковать в Красном море любые суда, связанные с Израилем. Свои действия хуситы назвали «ответом на израильско-американскую агрессию» в секторе Газа.

За последние месяцы они неоднократно наносили удары с применением ракет и дронов по коммерческим судам в Красном море и захватили несколько из них.

На фоне этих событий целый ряд крупных логистических компаний приостановили перевозки по Красному морю. В ответ на действия хуситов США 18 декабря объявили о начале в Красном море операции под названием Prosperity Guardian («Страж процветания»).

В России неоднократно отмечали, что действия США приведут к тому, что палестино-израильский конфликт выйдет за свои первоначальные границы и распространится на весь Ближний Восток.

Так, в начале января постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что обострение ситуации в Красном море стало прямым следствием палестино-израильского конфликта.

«Происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля. Эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат обратил внимание, что действия США, которые поддерживают Израиль и блокируют усилия по прекращению огня, провоцируют страны региона.

«Это вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия «Ансар Аллах» в Красном море. Об опасности перерастания палестино-израильского конфликта в региональный говорилось неоднократно. И события в Красном море — уже не первая ласточка», — подчеркнул Василий Небензя.

«Отдельная история»

Публикация заявления Энтони Блинкена на фоне начавшихся ударов сил США по Йемену крайне символична, считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Это чётко укладывается в формат двойных стандартов, когда США заявляют одно, а делают другое. Вашингтон начинает военную операцию, наносит массированные удары, собирает военную коалицию, вербует сторонников даже среди тех, кто против данной политики, но при этом они заявляют о неких дипломатических усилиях», — отметил эксперт.

США сейчас пытаются развести свои действия на Ближнем Востоке и палестино-израильскую ситуацию, обратил внимание Козюлин.

Также по теме Попытка удержать влияние: почему Пентагон заявил о праве на ответные действия против хуситов в Йемене Военные США оставляют за собой право на ответные действия против йеменских хуситов после атак на коммерческие суда в Красном море,...

«Вашингтон делает вид, что происходящее в Красном море и американские удары по Йемену — якобы отдельная история, не связанная с Израилем. Но весь мир знает, что связь тут прямая: всё это является продолжением политики США по поддержке израильской военной операции в Газе», — подчеркнул собеседник RT.

Ситуация на Ближнем Востоке дошла до нынешнего состояния не из-за недостаточности дипломатических усилий со стороны США, а потому что Вашингтон поддерживал чрезмерно жестокие и неизбирательные действия Израиля в Газе, заметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Госсекретарь США Блинкен совершил поездку следующего характера: «Давайте мы будем жить дружно, давайте решать проблемы миром и переговорами». Но при этом США не принимают каких-либо мер в отношении Израиля и не требуют от Тель-Авива прекращения сухопутной операции в секторе Газа, из-за чего возросло напряжение на всём Ближнем Востоке. С одной стороны, они заявляют о своих весьма миролюбивых намерениях и при этом даже пальчиком грозят Израилю, а с другой стороны, США откровенно никак не сдерживают свою «руку» на Ближнем Востоке, а этой «рукой» является Израиль», — пояснил политолог.

Опасения аналитиков, что палестино-израильский конфликт выйдет за свои первоначальные рамки, подтвердились и США прямо участвуют в его расширении, считает Кошкин.

«Все опасения подтвердились. Обстрелы территории Ливана, удары США в Сирии и Ираке по проиранским формированиям, операция с нанесением авиационных ударов по территории Йемена — всё это и есть географическое расширение конфликта, которое продолжается. Невзирая на заявления Блинкена о дипломатии, тенденции, чтобы где-то этот конфликт сворачивался, нет», — заключил эксперт.