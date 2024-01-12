Песков: Кремль осуждает удары США и Британии по Йемену

Власти России осуждают удары, нанесённые США и Великобританией по позициям хуситов в Йемене. Об этом заявил 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, США пытались обеспечить юридическую базу для нанесения этих ударов, однако их попытка не увенчалась успехом. Россия, по его словам, воздержалась при принятии соответствующей резолюции.

«Принятая резолюция не предоставляет права наносить удары, и они являются нелегитимными», — заявил он в ходе общения с журналистами.

Говоря об ударах хуситов по судам в Красном море, Песков подчеркнул, что Россия неоднократно выступала с призывом отказаться от их нанесения.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.