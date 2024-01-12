Медведев: ударами по Йемену США отвлекают внимание от киевских подопечных

Удары США по позициям хуситов в Йемене призваны отвлечь внимание международного сообщества от «проблемных киевских подопечных» Вашингтона. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Медведев отметил, что Соединённые Штаты столкнулись с чудовищными проблемами, связанными с воровством выделяемых Западом денег на Украине. И действия Вашингтона в Йемене, по его словам, призваны отвлечь внимание от этой темы.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал Медведев.

Ранее удары США и Британии по Йемену решительно осудили в Министерстве иностранных дел России.