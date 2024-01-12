МИД России: Москва осуждает удары США и Британии по Йемену
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
«Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — цитирует её ТАСС.
Москва призвала международное сообщество осудить нападение на Йемен.
Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.