МИД России: Москва осуждает удары США и Британии по Йемену

Россия осуждает удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену.

Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — цитирует её ТАСС.

Москва призвала международное сообщество осудить нападение на Йемен.

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.