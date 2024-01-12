Al Arabiya: США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Al Arabiya.

При этом, по данным CNN, США нанесли удары по «множественным целям» хуситов в подконтрольных движению районах Йемена.

Ранее четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане.