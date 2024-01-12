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Al Arabiya: США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене

США нанесли удары по «множественным целям» хуситов в Йемене

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США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Al Arabiya.

При этом, по данным CNN, США нанесли удары по «множественным целям» хуситов в подконтрольных движению районах Йемена.

Ранее четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане.

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