Al Arabiya: США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене
США нанесли удары по «множественным целям» хуситов в Йемене
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Об этом сообщает Al Arabiya.
При этом, по данным CNN, США нанесли удары по «множественным целям» хуситов в подконтрольных движению районах Йемена.
Ранее четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане.
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