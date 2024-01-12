США вместе с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене
США и Великобритания нанесли удары по Йемену
- Gettyimages.ru
- © Alex Wong
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12 января 2024
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Джо Байден назвал удары по Йемену ответом на угрозу свободе судоходства.
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Совершена атака на посольство США в Багдаде, сообщает The Jerusalem Post.
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СМИ сообщают о прекращении волны авиаударов по Йемену.
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Politico сообщает, что удары наносились при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна.
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Источники CNN в официальных кругах подтверждают удары США и Великобритании по Йемену.
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США и Британия ударили по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты Tomahawk, сообщает NBC.
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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море не может рассматриваться как легитимизирующая действия коалиции.
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Отмечается, что удары наносились по столице Йемена Сане и городу Ходейда.
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СМИ сообщили об авиаударах по Йемену.