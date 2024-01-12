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США вместе с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по Йемену

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Антон Кузнецов
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В Пентагоне подтвердили, что Соединённые Штаты вместе с партнёрами нанесли удары по «контролируемым хуситами районам в Йемене». Удары пришлись по городам Сана и Ходейда.
США вместе с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong
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  • 12 января 2024

    На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.

  • Джо Байден назвал удары по Йемену ответом на угрозу свободе судоходства.

  • Совершена атака на посольство США в Багдаде, сообщает The Jerusalem Post.

  • СМИ сообщают о прекращении волны авиаударов по Йемену.

  • Politico сообщает, что удары наносились при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна.

  • Источники CNN в официальных кругах подтверждают удары США и Великобритании по Йемену.

  • США и Британия ударили по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты Tomahawk, сообщает NBC.

  • Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море не может рассматриваться как легитимизирующая действия коалиции.

  • Отмечается, что удары наносились по столице Йемена Сане и городу Ходейда.

  • СМИ сообщили об авиаударах по Йемену.

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