США вместе с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по Йемену

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В Пентагоне подтвердили, что Соединённые Штаты вместе с партнёрами нанесли удары по «контролируемым хуситами районам в Йемене». Удары пришлись по городам Сана и Ходейда.

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© Alex Wong