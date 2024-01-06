«Непредсказуемое развитие событий»: почему в США заговорили о возможном расширении конфликта в Газе до регионального

Администрация президента США разрабатывает меры реагирования на случай разрастания палестино-израильского противостояния и его превращения в затяжной региональный конфликт, пишут американские СМИ. По словам источников в Белом доме, вероятность увеличения масштабов конфликта растёт с учётом последних событий на территории Ирака, Ливана и Ирана. Опрошенные RT аналитики также полагают, что напряжение на Ближнем Востоке будет усиливаться. При этом эксперты уверены, что США не откажутся от поддержки Израиля, который выступает форпостом Вашингтона в регионе.

Белый дом прорабатывает различные сценарии на случай расширения палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

«Сотрудники администрации... разрабатывают для США планы реагирования на то, что, по их мнению, может вылиться из войны в Газе в более масштабный, затяжной региональный конфликт, вероятность которого вызывает у них всё большие опасения», — пишет издание.

Чиновники администрации Байдена, в частности, обеспокоены недавними инцидентами в нескольких странах региона, отмечает Politico.

«По словам официальных лиц, потенциал более масштабного конфликта растёт вследствие череды столкновений в Ираке, Ливане и Иране за последние дни. Эти события убедили некоторых сотрудников администрации американского президента, что война в Газе официально вышла далеко за пределы границ сектора», — подчёркивает газета.

По данным Politico, сейчас американские военные разрабатывают план нанесения ответного удара по йеменским хуситам, которые поддерживают палестинцев и неоднократно атаковали в Красном море торговые суда, которые, как они утверждают, связаны с Израилем.

Продолжение эскалации

В среду, 3 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обострение ситуации в Красном море и прилегающих к Израилю регионах стало прямым следствием конфликта в Газе.

«Происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля. Эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Разрушения в секторе Газа

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Российский дипломат подчеркнул, что США, поддерживая Израиль, в том числе не давая принять резолюцию СБ ООН с требованием немедленного прекращения огня и подрывая все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, провоцируют страны Ближнего Востока.

«Это вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия «Ансар Аллах» в Красном море, — сказал Небензя. — Об опасности перерастания палестино-израильского конфликта в региональный говорилось неоднократно. И события в Красном море — уже не первая ласточка».

Напомним, что Израиль проводит наземную военную операцию и бомбардировки в секторе Газа, а также действует на Западном берегу реки Иордан после атаки на еврейское государство, которую 7 октября осуществили боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Они вторглись в южные регионы Израиля, атаковали ряд военных объектов и гражданских поселений, произвели массированный обстрел территории страны.

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При этом США, поддержав Израиль, направили в Восточное Средиземноморье и Аденский залив ударные авианосные группы. По мере развития палестино-израильского конфликта различные военизированные формирования и группировки на Ближнем Востоке всё чаще стали атаковать военные базы США в Ираке и Сирии.

В общей сложности с 17 октября 2023 года Вашингтон зафиксировал около 120 ударов по своим военным объектам на Ближнем Востоке с применением беспилотников или ракет. 4 января США нанесли удары по расположению сил шиитского ополчения в Багдаде, в результате которых погибли два высокопоставленных члена групп. На следующий день премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подчеркнул, что правительство настаивает на необходимости вывода с территории страны сил так называемой международной коалиции.

Вместе с тем, несмотря на растущее напряжение в регионе, Израиль продолжает широкомасштабную операцию в Газе. В начале декабря газета Financial Times со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве еврейского государства сообщила, что кампания против ХАМАС в секторе Газа может занять год или больше.

Среди основных задач Израиля, по данным источников FT, — физическое уничтожение лидеров ХАМАС, однозначная военная победа над его силами и полное отстранение движения от власти в анклаве.

При этом Тель-Авив уже сформировал послевоенный план для сектора Газа, сообщила в начале января газета The Times of Israel. Издание приводит слова министра обороны страны Йоава Галанта, который предложил, чтобы Армия обороны Израиля сохранила за собой полный военный контроль палестинского анклава.

При этом предполагается, что гражданское регулирование останется в руках палестинских властей.

«Жители Газы — палестинцы, в связи с чем руководить (вопросами гражданской жизни. — RT) будут палестинские органы при условии, что в отношении государства Израиль не будет агрессивных действий или угроз», — пояснил Галант.

В случае принятия проекта Израиль будет обладать надзорной ролью в гражданском управлении Газы и проверять поступающие в анклав грузы. Кроме того, в рамках этого плана ответственность за управление гражданскими делами и экономическую реабилитацию сектора Газа на себя возьмёт некая многонациональная целевая группа во главе с США.

Издание подчёркивает, что высокопоставленный представитель Тель-Авива впервые обнародовал послевоенные планы израильской стороны на сектор Газа. Вашингтон эти заявления пока никак не прокомментировал.

Напряжённая атмосфера

С точки зрения аналитиков, уже присутствуют все признаки того, что палестино-израильский конфликт вышел за свои первоначальные границы.

«Конфликт в Газе продолжается, и всё больше стран вынуждены заявлять о своей позиции по нему, подкрепляя свои слова определёнными действиями. По мере продолжения противостояния атмосфера становится всё более напряжённой, очень опасной из-за непредсказуемого развития событий. Это уже нашло своё отражение в инцидентах в Красном море, Ливане и других странах», — сказал в разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Американский авианосец в Красном море

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Что касается США, то они, даже несмотря на очевидную эскалацию на Ближнем Востоке, последовавшую за израильскими действиями в Газе, не могут отказаться от поддержки Тель-Авива, уверен аналитик.

«В США очень сильно влияние израильского лобби, которое опирается на американцев еврейского происхождения в политике, экономике, СМИ и так далее. Поэтому Вашингтон всегда отдаёт предпочтение позиции Тель-Авива в международных отношениях. Кроме того, множество американских евангелистов весьма симпатизируют Израилю, что также влияет на решения политиков», — пояснил Зинин.

Военный эксперт Иван Коновалов, в свою очередь, считает, что палестино-израильский конфликт с самого начала не ограничивался только территорией еврейского государства и палестинского анклава.

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«Ещё на первой стадии конфликта, помимо столкновений в самом секторе Газа, отмечались столкновения с «Хезболлой» на границе с Ливаном. Кроме того, начались достаточно серьёзные атаки на американские базы, находящиеся в разных локациях региона. Конечно, кульминацией стало прямое включение в конфликт йеменских хуситов, которые фактически перекрыли коммерческое судоходство по Красному морю. Естественно, ситуация тревожная, и нестабильность распространилась на значительную часть Ближнего Востока», — подчеркнул Коновалов в разговоре с RT.

Он также напомнил, что Израиль является американским форпостом на Ближнем Востоке и Вашингтон вряд ли изменит свою политику в отношении еврейского государства, даже несмотря на растущее региональное напряжение.

При этом израильская операция в самом секторе Газа по-прежнему далека от завершения, полагает эксперт.

«Подобные конфликты на Ближнем Востоке всегда имеют достаточно долгоиграющий характер. На самом деле обострение в Газе — это часть одного большого арабо-израильского столкновения, которое, по сути, длится с середины прошлого века — с 1948 года. Большой конфликт то затухал, то возгорался, менял фазы, но так и не окончился. Теперь же наступил горячий этап, который вполне может затянуться», — заявил Коновалов.