Пентагон подтвердил проведение операции в Ираке

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил ликвидацию американской стороной в Ираке двух высокопоставленных членов групп, связанных с шиитским ополчением.

«Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12:00 по иракскому времени силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, один из атакованных американскими военными был якобы «вовлечён в планирование и проведение атак против личного состава американских сил». Другой погибший, по словам американцев, был активистом группы, которая считается проиранским шиитским ополчением.

Райдер добавил, что нанесение удара американцами в чужой стране было проведено «в рамках самозащиты».

В ноябре 2023 года правительство Ирака назвало удар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада нарушением суверенитета.