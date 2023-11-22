Ирак назвал удар США по позиции шиитского ополчения нарушением суверенитета

Авиаудар, нанесённый ВВС США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, является «неприемлемым нарушением суверенитета» Ирака. Так действия американских военных расценили в правительстве ближневосточной страны.

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что власти страны решительно осуждают нападение на район Джурф ан-Наср и расценивают его как попытку подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности.

«Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виновных, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права», — приводит слова аль-Авади РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили об ударах по двум объектам в Ираке, нанесённым в ответ на атаки со стороны Ирана.