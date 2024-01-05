Премьер Ирака напомнил о необходимости вывода международной коалиции из страны

Правительство Ирака не отступит от своей позиции, согласно которой присутствию международной коалиции в стране пора положить конец, заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Об актуальности этой проблемы говорит и недавний удар американских войск по командиру шиитского ополчения в Багдаде, считает политик.

«Наиболее серьёзными инцидентами являются те, которые неоднократно повторялись в Ираке в виде нападений сил международной коалиции на штаб-квартиру Сил народной мобилизации», — сказал он в эфире Al Sumaria.

По словам ас-Судани, оправдания для присутствия международной коалиции в Ираке заканчиваются.

4 января представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил удар американских ВС в Ираке по двум высокопоставленным членам групп, связанным с шиитским ополчением.