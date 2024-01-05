Премьер Ирака напомнил о необходимости вывода международной коалиции из страны
- РИА Новости
«Наиболее серьёзными инцидентами являются те, которые неоднократно повторялись в Ираке в виде нападений сил международной коалиции на штаб-квартиру Сил народной мобилизации», — сказал он в эфире Al Sumaria.
По словам ас-Судани, оправдания для присутствия международной коалиции в Ираке заканчиваются.
4 января представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил удар американских ВС в Ираке по двум высокопоставленным членам групп, связанным с шиитским ополчением.