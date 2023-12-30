«Молчать об этом просто нельзя»: какие последствия может повлечь иск ЮАР к Израилю по делу о геноциде палестинцев

ЮАР подала иск в Международный суд ООН с обвинением Израиля в геноциде палестинского народа, говорится в пресс-релизе судебной инстанции. В исковом заявлении ЮАР подчёркивается, что от действий ЦАХАЛ уже погибли более 21,1 тыс. палестинцев, в том числе не менее 7729 детей. Ещё 7,8 тыс. человек числятся пропавшими без вести, свыше 55,2 тыс. получили ранения. По данным Претории, Израиль разрушил целые кварталы в Газе, в общей сложности повредив или уничтожив более 355 тыс. домов. Тель-Авив отверг предъявленные обвинения и заявил о законности своих действий. По мнению аналитиков, иск ЮАР вряд ли сможет повлиять на политику Израиля, поскольку решение Международного суда по этому делу не является юридически обязывающим, но «молчать об этом просто нельзя».

Южно-Африканская Республика подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде палестинского народа.

«ЮАР направила в Международный суд (МС), главный судебный орган ООН, заявление о возбуждении разбирательства против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем своих обязательств в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде) в отношении палестинцев в секторе Газа», — говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

Напомним, Международный суд ООН был учреждён в 1945 году в соответствии с Уставом ООН. Цель суда заключается в «улаживании или разрешении международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира», мирными средствами.

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В своём исковом заявлении ЮАР утверждает, что действия Израиля на территории сектора Газа «носят характер геноцида, поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы, а именно проживающей в секторе Газа группы палестинцев».

В Претории констатировали, что Тель-Авив уже больше 11 недель подвергает атакам и продолжительным бомбардировкам территорию сектора Газа — одного из самых густонаселённых мест в мире. В иске подчёркивается, что действия Израиля вынудили эвакуироваться 1,9 млн человек, что составляет 85% населения Газы. Теперь беженцы вынуждены проживать в районах без надлежащего жилья, где они продолжают подвергаться нападениям.

В общей сложности, как говорится в документе, от действий израильских военных погибли по меньшей мере 21 110 палестинцев, в том числе не менее 7729 детей. Ещё 7780 человек числятся пропавшими без вести, предположительно, они погибли под завалами, поясняют авторы иска. Более 55,2 тыс. были ранены.

Также Израиль нанёс значительный ущерб инфраструктуре Газы. Согласно собранным ЮАР данным, ЦАХАЛ разрушил целые кварталы, в общей сложности повредив или уничтожив более 355 тыс. домов.

«Все эти действия инкриминируются Израилю, не сумевшему предотвратить геноцид и совершающему его в явное нарушение Конвенции о геноциде, а также нарушившему и продолжающему нарушать другие свои основополагающие обязательства в рамках Конвенции о геноциде, в том числе не предотвращая и не наказывая прямое и публичное подстрекательство к геноциду со стороны высокопоставленных израильских чиновников и других лиц», — подчёркивается в исковом заявлении.

Вместе с тем Претория критикует действия ХАМАС и других вооружённых палестинских группировок. В частности, в иске отмечается, что ЮАР осуждает нападения на мирных граждан Израиля и захват заложников.

«Будут вести закулисные манёвры»

В переданном ЮАР в Международный суд документе содержится требование к Израилю «немедленно приостановить свои военные операции, проводимые в секторе Газа и направленные против него». Кроме того, в иске говорится, что Тель-Авив не должен предпринимать действия, нацеленные на ограничение доступа в Газу миссий по установлению фактов, и должен не допустить уничтожения улик, связанных с этим делом.

Стоит отметить, что ЮАР последовательно выступает с критикой действий Израиля в Газе. В ноябре парламент республики проголосовал за закрытие израильского посольства в стране и приостановку дипломатических отношений с Тель-Авивом.

Международный суд ООН

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По словам экспертов, многие страны мира разделяют позицию ЮАР в отношении палестино-израильского конфликта. В частности, Турция, Бахрейн, Иордания, Чад, Чили, Колумбия, Гондурас и Белиз осудили действия Израиля и отозвали своих послов из этой страны, а Боливия, как и ЮАР, разорвала дипломатические отношения с еврейским государством.

По этой причине аналитики не исключают, что ряд государств могут поддержать иск ЮАР в Международный суд ООН.

«К этому иску могут присоединиться многие африканские страны, группа латиноамериканских государств. Более того, здесь важно отметить, что ЮАР пользуется влиянием в странах Юга, в Африканском союзе. Поддержка иска другими государствами будет иметь важное значение с морально-политической точки зрения», — заявил в комментарии RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. По его словам, к иску могут также присоединиться арабские страны, Иран и Турция.

Однако, как полагает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, не исключено, что США, используя своё влияние, попытаются помешать этим государствам выступить с коллективным обращением.

«Многое будет зависеть от позиции Соединённых Штатов. Не исключено, что они будут вести закулисные манёвры, чтобы это антиизраильское движение не расширялось», — говорит аналитик.

Стоит отметить, что на фоне продолжающегося конфликта в Газе поддержка Израиля со стороны Вашингтона не ослабевает. 29 декабря стало известно, что во второй раз за месяц Госдеп США в обход конгресса одобрил продажу оружия Израилю на сумму $147,5 млн. Информация об этом размещена на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как следует из документа, Израиль получит более 57 тыс. осколочно-фугасных снарядов M107 калибра 155 мм и сопутствующее оборудование. Кроме того, как подчёркивается в пресс-релизе агентства, поддержка Израиля соответствует национальным интересам Вашингтона.

«Соединённые Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается», — говорится в документе.

«Не вписывается ни в какие рамки»

Израиль ожидаемо негативно отреагировал на иск, поданный ЮАР. Тель-Авив призвал Международный суд ООН отклонить требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде. По мнению израильского МИД, претензии Претории «не имеют ни фактической, ни юридической основы».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль привержен международному праву, а военные действия Тель-Авива якобы направлены исключительно против группировки ХАМАС, которую Израиль считает террористической организацией.

Боевые действия в Газе

AP

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Аналитики скептически оценивают перспективы рассмотрения израильского дела в Международном суде ООН.

«Это очень сложный и затяжной процесс, не имеющий перспективы в данной ситуации. Максимум, чего можно ожидать, — это создание группы по расследованию действий Тель-Авива», — полагает Вадим Козюлин.

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«Учитывая лоббистские возможности Израиля и особенно поддержку Соединённых Штатов, думаю, что до расследования дело может и не дойти. Но даже если расследование будет запущено, то комиссия, которая начнёт работу, должна будет доказать факты геноцида, собрать фактуру... А как она будет этим заниматься, кто её туда пустит? Всё это довольно проблематично», — считает собеседник RT.

В то же время, даже если Международный суд всё-таки вынесет решение против Израиля, для Тель-Авива оно не будет юридически обязывающим, добавил политолог.

«Данный суд выносит вердикт о том, было или нет нарушение со стороны какого-либо государства. В этом смысле он может только зафиксировать нарушения со стороны Израиля. Но даже если будет вынесено какое-то судебное решение, Израиль всё равно может его проигнорировать. Так что, скорее всего, от иска ЮАР результат будет только медийный», — пояснил Козюлин.

В свою очередь, Семён Багдасаров считает, что выдвижение иска ЮАР к Израилю было правильным шагом, несмотря на то что Тель-Авив, как правило, игнорирует все решения подобных инстанций.

«То, что творится в секторе Газа, не вписывается ни в какие рамки. Погибли десятки тысяч людей, в том числе тысячи детей, уничтожаются культурные ценности. Там творится такое, что молчать об этом просто нельзя», — резюмировал аналитик.