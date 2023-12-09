«Помнить о страшных примерах»: политолог Елена Пономарёва — о предупреждении преступления геноцида

9 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По словам экспертов, целью принятия данного документа было предупреждение действий, аналогичных массовому уничтожению армян в Османской империи и холокосту. Ввёл термин «геноцид» и разработал проект Конвенции юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, 49 родственников которого были убиты нацистами. Положения Конвенции уже несколько раз применялись на практике, в частности, в ходе расследования преступлений, совершённых в Руанде и Камбодже. Профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарёва рассказала в интервью RT о международно-правовой роли Конвенции и о том, что на практике нужно делать для предотвращения преступления геноцида в наши дни.

— 9 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. С чем была связана необходимость принятия этого документа и какова история возникновения международно-правового термина «геноцид»?

— Конвенция — это крайне важный для всего мирового сообщества документ. Её принципиальное значение заключается в установлении международного правового статуса понятия «геноцид» как тягчайшего преступления против человечества. В международном праве под преступлениями против человечности или человечества понимаются преступления против жизни и здоровья, носящие массовый характер. В Конвенции понятию «геноцид» впервые было дано юридическое определение. Всем странам-участницам предписывалось принимать меры для предотвращения и наказания актов геноцида как в военное, так и в мирное время. Однако не все страны мира ещё ратифицировали Конвенцию. На сегодняшний день её подписали около 150 государств (из 195. — RT).

Необходимость принятия Конвенции была предопределена целым рядом причин. Во-первых, незадолго до её принятия завершилась самая страшная в истории человечества война, унёсшая жизни примерно 70—85 млн человек. Около половины жертв пришлось на население Советского Союза и Китая. Причём большинство из этих людей погибли не на поле боя, а в результате бесчеловечного обращения с пленными и целенаправленного уничтожения мирного населения — в том числе по национальному признаку. Больше всего пострадали евреи, русские, белорусы, сербы, цыгане, китайцы. Во-вторых, послевоенный мир мыслился державам-победителям и создателям ООН справедливым. Нужно было не только наказать преступников, что произошло в ходе Нюрнбергского, Токийского и национальных судебных процессов, но и предотвратить подобные преступления в будущем.

Геноцид в Конвенции имеет точное определение. Под ним понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: убийство, причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение, меры, рассчитанные на предотвращение деторождения, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Автором термина «геноцид» и проекта Конвенции стал участник Нюрнбергского трибунала юрист Рафаэль Лемкин. Он происходил из семьи польских евреев, переживших гонения в годы Второй мировой войны. В 1944 году он издал книгу «Правление государств «оси» в оккупированной Европе», в которой, собственно, впервые ввёл понятие «геноцид». Лемкин определил его как «координированный план различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых». Затем понятие «геноцид» было включено в обвинительный акт Нюрнбергского трибунала, но как описательный, а не правовой термин. В Конвенции 1948 года он был закреплён уже как юридическое определение.

Рафаэль Лемкин — автор термина «геноцид» и проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида

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— В современной публицистике нередки споры по поводу того, что сегодня можно считать геноцидом, а что нельзя. С чем связаны эти дискуссии? Каково, по вашему мнению, всё-таки наиболее полное содержание данного термина?

— Вообще, наиболее полное юридическое определение геноцида содержится в Конвенции 1948 года. Однако за прошедшие 75 лет и особенно после разрушения Советского Союза сам термин «геноцид» стал использоваться западными элитами в качестве своего рода информационного оружия. Обвинения в якобы геноциде применяются для демонизации неугодных Западу режимов с целью их последующего свержения. Таким образом, становится легко опорочить как отдельные личности, так и целые народы.

Приведу конкретный пример из новейшей истории. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине, фактически иностранный надсмотрщик Валентин Инцко в июле 2021 года ввёл в уголовный кодекс республики положение об ответственности за отрицание геноцида в Сребренице и «прославление военных преступников». Теперь за публичное несогласие с западной трактовкой событий межнационального конфликта может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Конечно, это придумал не сам австрийский дипломат словенского происхождения. Он всего лишь винтик системы. Сербы, которые защищали свой дом, и благодаря которым сохранилась хотя бы в осколочном виде государственность Республики Сербской, стали на своей собственной земле военными преступниками. Вся эта ситуация — чисто политическая технология, рассчитанная на то, что потом никто не будет задаваться вопросом, а был ли вообще геноцид.

В 2019—2021 годах две независимые международные комиссии изучали события 1990-х годов в Сараево и Сребренице. В этой работе принимали участие уважаемые учёные и эксперты из Австрии, Австралии, Германии, Израиля, Италии, Нигерии, России, Сербии, США, Франции и Японии. В двух объёмных докладах была зафиксирована история развития конфликта, проанализирована роль радикального ислама в демонизации сербов, изучена психология враждующих сторон и отображено количество жертв. Теперь мы имеем данные, доказывающие, что ни в Сараево, ни в Сребренице сербы не устраивали геноцид. Комиссия признала, что тысячи людей, преимущественно военнопленных, были жестоко убиты и что виновные в этом должны понести справедливое наказание. Но геноцида там не было. Напротив, отдельные практики геноцида применялись к самим сербам. Поэтому выводы Гаагского трибунала о якобы геноциде в Сребренице, уверена, не выдержат испытания временем. Легкомысленное использование термина «геноцид» приведёт к утрате его смысла. Если его применять к инцидентам вроде тех, которые имели место в Сребренице, то скоро он станет общим для определения событий во всех военных конфликтах.

Здание ООН

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— В СМИ и экспертных комментариях можно встретить мнение, что всё, происходившее до принятия Конвенции, геноцидом считать нельзя. Так ли это? Например, можно ли считать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи?

— Отсутствие до 1944 года самого понятия «геноцид» не означает, что мировая история до этого не знала практики уничтожения целых этнических, религиозных и социальных групп. Уничтожение европейскими завоевателями индейцев и других аборигенных народов, работорговля, опиумные войны — всё это может подпадать под категорию геноцида, поскольку данные акты были заранее спланированы и имели далеко идущие цели.

Начиная работать над изучением природы геноцида, Рафаэль Лемкин отталкивался как раз от событий 1915 года в Османской империи. Тогда в декларациях Великобритании, Франции и России начало использоваться определение «преступление против человечности». Многие страны уже после принятия Конвенции 1948 года использовали термин «геноцид», осуждая преступления, происходившие в Османской империи, хотя в современной Турции такую оценку отрицают.

Кстати, когда Лемкин ещё в 1933 году поднял вопрос противодействия уничтожению целых этнических или религиозных групп, само определение подобных преступлений было достаточно широким. Оно включало в себя разрушение культурных ценностей и исторического наследия, запрет на использование родного языка, насильственное вторжение в частную жизнь.

Руандийские дети-беженцы умоляют заирских солдат позволить им пересечь мост, разделяющий Руанду и Заир (ныне Конго), который их матери пересекли за несколько мгновений до того, как солдаты закрыли границу, 20 августа 1994 года

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— Сыграло ли принятие в 1948 году Конвенции реальную роль в предотвращении преступлений, которые можно трактовать как геноцид?

— К сожалению, ни один международный документ не способен на 100% предотвратить преступление. Конфликты, войны, преступления были и будут, но это не значит, что сопротивляться злу бесполезно. Нужно с ним бороться всеми имеющимися средствами. И не только нормативными документами. Нужно заниматься воспитанием и образованием, нужно хорошо знать свою и мировую историю, помнить о страшных примерах геноцида.

— Можно ли усмотреть признаки геноцида в конфликтах, произошедших за последние 30 лет или происходящих в наши дни?

— Безусловно. Признаки геноцида есть во многих конфликтах. Особенно ярко это проявляется на Африканском континенте. В течение трёх месяцев — с апреля по июль 1994 года — в Руанде были уничтожены, по разным оценкам, от 0,5 до 1,1 млн из 3 млн представителей народа тутси. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией и экстремистскими группировками, поддерживаемыми властями.

Собственно, и в том, что творит киевская хунта по отношению к русскоязычным жителям бывшей УССР, тоже есть признаки геноцида: запрет на использование родного языка во многих сферах, травля по национальному признаку, уничтожение культуры, религиозные преследования. Всё это попадает в категорию предумышленного создания неприемлемых условий для развития этнической группы. К этому следует добавить истязания, насилие, убийства по национальному и культурному признакам.

— Какие, по вашему мнению, существуют юридические, военные, информационные и другие инструменты предотвращения преступления геноцида в будущем? Необходимо ли вносить для этого изменения в международные правовые акты?

— Учитывая то, что сейчас вся мировая система находится в состоянии турбулентности, а нормы международного права трактуются по праву сильного, вносить какие-либо изменения прямо сейчас не представляется целесообразным. Грядёт новый мировой порядок, после его установления будут и новые нормы. Однако сейчас важно на всех площадках поднимать вопрос о недопустимости геноцида, рассказывать о преступлениях как киевского режима, так и его кураторов.

Женщина возле обгорелой яблони в посёлке Зайцево (к северу от города Горловка Донецкой области) после обстрела украинскими боевиками

© Сергей Аверин

И, конечно, совершенно недопустимо забывать о преступлениях, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Потери мирного советского населения составили около 14,7 млн человек. Миллионы погибли в результате создания гитлеровцами жесточайших условий для угнанных на работы в Германию и находящихся на оккупированных территориях людей. За этими цифрами стоят человеконенавистническая философия и звериная жестокость. Помнить о страшных примерах из прошлого — одно из важнейших условий предотвращения геноцида в будущем.