«Уравновесить стороны конфликта»: эксперты — об инициативе Москвы по урегулированию палестинского кризиса

Москва настаивает на немедленном возобновлении переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как считает глава МИД РФ, квартет международных посредников по палестинской проблематике утратил работоспособность из-за провокаций США. С точки зрения Лаврова, для возобновления переговоров необходимо сформировать «коллективный дипломатический механизм», в котором важную роль будут играть арабские страны. По словам экспертов, вовлечение ближневосточных государств в процесс мирного урегулирования кризиса увеличит шансы на приемлемое для палестинского народа решение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о безотлагательной важности перезапуска переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Такое заявление министр иностранных дел России сделал в Москве на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Хочу ещё раз подчеркнуть: необходимо не то что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения. Имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках Организации Объединённых наций, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года», — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров напомнил, что данные решения предполагают создание независимого целостного и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам министра иностранных дел РФ, такая Палестина будет существовать в мире с Израилем и другими странами.

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Как заявил Лавров, для выполнения этой задачи потребуется сформировать «коллективный дипломатический механизм», причём важную роль в нём должны играть арабские страны и другие исламские страны Ближнего Востока.

Глава МИД РФ констатировал, что «квартет» международных посредников в составе ЕС, ООН, РФ и США был «по сути дела, распущен по решению Соединённых Штатов», которые отказались работать в таком формате. В результате данная структура не смогла помешать эскалации палестино-израильского конфликта. Лавров считает упущением тот факт, что в работе «квартета» не участвовали арабские страны.

«Мы долгие годы, задолго до нынешних событий, выступали за то, чтобы «квартет» стал работать в полной координации с Лигой арабских государств. Наши западные партнёры, к сожалению, относились к этому прохладно», — добавил Лавров.

Новый механизм долгосрочного мирного урегулирования должен в полной мере учитывать то обстоятельство, что страны региона понимают, как добиться решений, которые на долгие годы устраивали бы всех, подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Выступая вслед за Лавровым, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд выступает в поддержку «серьёзного и справедливого процесса» мирного урегулирования на основе международных резолюций.

Изменения границ Палестины и Израиля с 1946 года

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«Необходимо добиться двухгосударственного решения и обеспечить законное представительство палестинцев на всех их территориях, включая Восточный Иерусалим», — подчеркнул министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Также в своей речи арабский гость обратил внимание на двойные стандарты международного сообщества, «которое закрывает глаза» на действия Израиля в секторе Газа. По словам Аль Сауда, Тель-Авив не соблюдает международное право, в том числе новую резолюцию Совбеза ООН о создании расширенных гуманитарных коридоров.

Напомним, основополагающим документом по урегулированию палестино-израильских отношений остаётся резолюция Генассамблеи ООН 1947 года, которая подразумевает формирование двух независимых государств: Израиля и Палестины.

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Согласно документу, Израиль получал более половины палестинских земель, хотя до этого евреи контролировали гораздо меньше территорий.

Затем, как сообщается в материалах ООН, в ходе войны 1948 года с соседними арабскими государствами евреи захватили 77% территории «подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима». В итоге более половины палестинцев были изгнаны или бежали.

«Оставшаяся часть территории, выделенная в резолюции 181 под создание арабского государства, оказалась под контролем Иордании и Египта. Во время войны 1967 года Израиль оккупировал и эти территории (сектор Газа и Западный берег реки Иордан), включая Восточный Иерусалим, который впоследствии аннексировал. Война привела ко второму массовому исходу палестинцев», — говорится на сайте всемирной организации.

После войн 1967 и 1973 годов Совбез ООН принял резолюции, которые учитывали права палестинцев и были направлены «на прекращение всех претензий». Однако Тель-Авив продолжил вооружённую борьбу. Например, в 1982 году ЦАХАЛ вторгся в Ливан с заявленной целью ликвидировать Организацию освобождения Палестины.

В 1987 году палестинцы начали интифаду — восстание против израильской оккупации, а год спустя на заседании Национального совета Палестины в Алжире было провозглашено создание Государства Палестина. Тем не менее на международном уровне ситуация фактически никак не поменялась.

Израильский военный патруль вблизи границы с Газой

AP

© Ohad Zwigenberg

В октябре 2023 года палестино-израильский конфликт вновь обострился. ХАМАС осуществил вторжение на юг Израиля, в ответ ЦАХАЛ начал военную операцию, которая сопровождается массированными обстрелами сектора Газа. Жертвами атак израильской авиации и артиллерии часто становится мирное население. По последним данным ООН, с 7 октября погибли по меньшей мере 12,7 тыс. палестинцев, из них более 5 тыс. — дети.

Главную причину чудовищных последствий нового витка насилия Палестина видит в нежелании западных стран оказывать соответствующее давление на Тель-Авив. В частности, такое мнение в недавнем интервью RT высказал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. Надежду прекратить геноцид дипломат связывает с массовыми антиизраильскими протестами, которые могут повлиять на официальную риторику США и европейских стран.

«В ряде стран проходят масштабные демонстрации: в Великобритании, во Франции, в Испании — повсюду, даже в США. Возможно, перемены требуют времени, но нынешняя реальность такова, что с самого первого дня множество западных стран предпочли сторону Израиля, а это чудовищный геноцид по отношению к палестинцам», — сказал Нофаль.

RT обсудил с экспертами инициативу Москвы по созданию «коллективного дипломатического механизма» и текущие проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта.

— Может ли нынешнее обострение подтолкнуть международное сообщество к реализации плана по окончательному оформлению палестинского государства?

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин:

— Предложения, озвученные Сергеем Лавровым, выглядят разумными, полностью соответствуют существующим принципам, которые распространяются на Палестину. Переговорный процесс необходимо перезапускать, и как можно скорее, причём особую роль отвести арабским странам, чтобы хоть как-то уравновесить стороны конфликта уже на дипломатическом уровне.

Вместе с тем реализация этих инициатив в значительной мере упирается в позицию Вашингтона. На публике США декларируют поддержку концепции оформления палестинского государства, но его создание в границах 1967 года, как полагают в Белом доме, противоречит американским национальным интересам.

Соединённые Штаты, а вслед за ними и европейские государства приняли решение оказать масштабную военную поддержку Тель-Авиву. Такую позицию ещё можно было понять после атаки ХАМАС в начале октября. Однако обстановка быстро поменялась. Последние недели, пользуясь подавляющим технологическим преимуществом, израильская армия методично уничтожает кварталы Газы.

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Елена Супонина:

— Формат «квартета» действительно не преуспел в решении палестинской проблемы, потому что его работе активно мешали американцы. Они монополизировали посредничество, отталкивали всеми возможными силами других участников. Поведение США стало одной из причин того, что ситуация сначала застопорилась, а потом деградировала до кровопролития.

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Перезапуск переговоров по урегулированию палестино-израильского кризиса давно назрел. В нём должен громче звучать голос арабских стран. Однозначно можно говорить, что по палестинскому вопросу должен быть создан новый механизм.

Также требуется консолидация на уровне членов Совбеза, нелишними будут усилия региональных организаций. Без этого, и тут Москва права, долгосрочной стабильности в регионе не будет.

— Существуют ли рычаги влияния на Израиль и США как минимум для прекращения кровопролития и запуска переговоров?

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов:

— Трудно не заметить, насколько арабское общество, а также Иран и Турция возмущены израильской агрессией и её чудовищными гуманитарными последствиями. Для элит ближневосточных государств сейчас важно объявить о мерах поддержки палестинцев.

Вместе с тем трудно не заметить, что никто не рвёт отношения с Израилем и США и не вводит санкции или ограничения на торговлю энергоресурсами. Да, это тоже тонкий момент, потому что резкие меры могут способствовать эскалации конфликта и почти прямому втягиванию в него других участников. В итоге договориться будет ещё тяжелее. Но возможно, что мусульманский мир сдерживается, пытаясь для начала выработать консолидированный ответ на агрессию.

Кстати, тактически грамотно в таких условиях ведёт себя Москва. Россия демонстрирует солидарность с палестинским народом и мусульманскими народами Ближнего Востока, которым небезразлична судьба Палестины.

Насколько я могу судить, Россия и ближневосточные государства опасаются, что операция ЦАХАЛ в случае её успеха обернётся оккупацией Газы и изгнанием выживших палестинцев. Вероятность этого сценария я оцениваю как высокую, если Газа прекратит сопротивление.

Вадим Козюлин:

— Гибель огромного количества людей не оставила равнодушными многих жителей западных стран, которые регулярно устраивают манифестации против израильской операции и поставок ему оружия. Однако я лично не верю, что общественный протест реально способен повлиять на нынешнюю политику Запада.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем торжество пресловутого «права сильного». Боюсь, что будущее Палестины будет решаться именно на поле боя. В этом заключается замысел Вашингтона и Тель-Авива. Однако военные успехи Израиля пока имеют ограниченный характер, конфликт далёк от завершения и палестинцы ещё не получают ощутимую помощь от ближневосточных стран.

Встреча президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, 18 октября 2023 года

AP

© Evan Vucci

Елена Супонина:

— Нельзя оставлять палестинскую проблему на откуп израильтянам и палестинцам. Как показывает история, сами они компромисса не найдут. Возможно, что в нынешнем конфликте всё-таки наступит затишье, Израиль не получит контроль над всем сектором Газа и отведёт войска. Но даже при таком сценарии без решительного вмешательства международного сообщества события, которые происходят, могут снова повториться.