МИД Израиля заявил, что США и Европа поддерживают военную операцию ЦАХАЛ

В МИД Израиля утверждают, что США и Европа поддерживают военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства Лиор Бен-Дор.

«Европейская и американская поддержка не ослабла, в особенности на уровне правительств США и Европы, они по-прежнему поддерживают войну Израиля с терроризмом и поддерживают нас в возвращении похищенных детей и женщин», — сказал он РИА Новости.

Так Бен-Дор ответил на вопрос о возможном снижении поддержки Израиля со стороны его союзников из-за роста жертв среди мирного населения Газы.

По информации властей сектора Газа, с начала израильских ударов по анклаву погибли 13,3 тыс. человек.