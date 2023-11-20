Власти Газы: число погибших при ударах по анклаву превысило 13,3 тысячи
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек.
- AFP
- © MAHMUD HAMS
Об этом сообщили власти анклава, пишет РИА Новости.
Уточняется, что ещё свыше 31 тыс. человек пострадали.
Ранее министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц заявил, что операция в Газе продолжится даже после освобождения заложников.
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