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Власти Газы: число погибших при ударах по анклаву превысило 13,3 тысячи

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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек.
Власти Газы: число погибших при ударах по анклаву превысило 13,3 тысячи
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

Об этом сообщили власти анклава, пишет РИА Новости.

Уточняется, что ещё свыше 31 тыс. человек пострадали.

Ранее министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц заявил, что операция в Газе продолжится даже после освобождения заложников.

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