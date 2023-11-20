Власти Газы: число погибших при ударах по анклаву превысило 13,3 тысячи

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек.

AFP

© MAHMUD HAMS

Об этом сообщили власти анклава, пишет РИА Новости. Уточняется, что ещё свыше 31 тыс. человек пострадали. Ранее министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц заявил, что операция в Газе продолжится даже после освобождения заложников.